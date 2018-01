Prendes: los sondeos reflejan que Cs es el único partido con proyecto de país

El portavoz de Ciudadanos en Asturias y vicepresidente primero del Congreso, Ignacio Prendes, ha asegurado hoy que si hay encuestas que dan como ganadora a la formación naranja es porque hay un sentimiento que se extiende por toda España de que es el único partido que tiene un proyecto de país.

Prendes se refería así a una encuesta publicada hoy por El País que mantiene que Ciudadanos sería hoy, de celebrarse unas elecciones generales, el partido más votado y que sacaría casi cuatro puntos de ventaja al PP, 5,5 al PSOE y 12 a Podemos.

Ciudadanos sería además, señala la encuesta, el más votado en la mayoría de los núcleos urbanos y el que más respaldo obtendría en todos los tramos de edad y situación económica.

"Es una encuesta más. Es la foto de un momento y un sentimiento que se extiende por España de que Cs es el único partido que tiene un proyecto de país y capaz de abordar a la vez las reformas que España necesita y de reforzar su proyecto común", ha afirmado el dirigente de Ciudadanos.

En su opinión, su partido destaca frente al inmovilismo del PP y un PSOE, "que cada día se podemiza más y que no sabe cuál es su proyecto para España".

No obstante, ha asegurado que son sólo sondeos que no les van a desviar de su objetivo y trabajo diario y que, aunque no le dan más valor, también motivan y ayudan a reforzar su estrategia.