Presidente libanés esperará al regreso de Hariri de París para decidir los próximos pasos

El presidente libanés, Michel Aoun, afirmó hoy que aguardará el regreso del primer ministro, Saad Hariri, de París antes de decidir cuáles serán los próximos pasos que dé para solucionar la crisis política abierta con su dimisión.

El anuncio del viaje de Hariri a París, según Aoun, abre la puerta a la superación de la crisis política, según sus declaraciones durante una reunión con la prensa y la Asociación de editores, según informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

"Esperemos que la crisis haya terminado y haya abierto la puerta de la solución con la aceptación por el primer ministro, Saad Hariri, de la invitación de visitar Francia", dijo Aoun.

El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, anunció hoy en Riad que Hariri ha aceptado la invitación del presidente francés, Emmanuel Macron, de dejar la capital de Arabia Saudí y viajar a París.

Le Drian llegó anoche a Riad para conversar con Hariri y con las autoridades del reino saudí acerca de la situación del primer ministro, después de que el presidente libanés acusase a Riad de mantenerlo "detenido".

En otro mensaje de Twitter, Aoun afirmó que la "principal preocupación" de las autoridades libanesas "durante la crisis fue para fortalecer la unidad nacional y proteger la seguridad y la estabilidad económica y financiera" del país.

En ese sentido aseguró que no hay "una parálisis gubernamental" ya que, según la Constitución, el Consejo de ministro puede reunirse de modo excepcional.

Hariri presentó su renuncia, por sorpresa, el pasado 4 de noviembre en un viaje no previsto a Arabia Saudí, y todavía no ha sido aceptada por Aoun ya que el jefe de Gobierno dimisionario no ha regresado a Beirut.

La dimisión de Hariri abrió una crisis política en el Líbano y en la región, porque motivó su renuncia, entre otros motivos, por las "injerencias" de Irán en la región árabe y en su país, por medio del grupo chií Hizbulá.

Hizbulá y sectores políticos aliados han acusado a Arabia Saudí de forzar la dimisión de Hariri y el propio Aoun acusó ayer a Riad de tenerlo "detenido".