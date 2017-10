Presidente riojano afirma que estos momentos "no son buenos ni para Cataluña, ni para España"

Ceniceros ha realizado estas manifestaciones, preguntado por el referéndum de independencia de este domingo en Cataluña, tras visitar la nueva Unidad Integrada de Imagen Cardiológica, ubicada en el Hospital San Pedro de Logroño.

Ha recordado que "estamos dentro de un marco constitucional, que nos dimos los españoles hace cuarenta años, con la Constitución, que no está ayudando a la convivencia nacional". Todo ello, porque "sin Ley no hay Democracia", y lo que "se hizo ayer con los poderes del Estado, y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es que la Ley se cumpla". Ceniceros ha lamentado que "por parte de algunas instituciones catalanas no quería cumplir la Ley", algo que "es triste".

El presidente ha apuntado que desde el Gobierno riojano "vamos a estar al lado del Gobierno de España, y apoyamos esa oferta - del presidente del Ejecutivo central- de sentarse a negociar con todas las fuerzas políticas para llegar a un acuerdo con esta situación".

Sobre las declaraciones del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la que indicaba la posibilidad de aplicar la independencia, a tenor de los resultados del referéndum, Ceniceros ha indicado que "es un tema tan delicado, que vamos a esperar los acontecimientos", para a continuación señalar que fueron "preocupantes" las afirmaciones del jefe del Ejecutivo catalán.