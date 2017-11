Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "La mayoría de catalanes apoya el adelanto de las elecciones"; "La triple tortura de las víctimas del acoso sexual"; "Una semana viendo solo TV3"; "Cifras económicas que muestran el impacto de la crisis"; "Multitudinaria concentración por la excarcelación de los líderes catalanes"; "Cuando trabajar ya no salva de la pobreza"; "Qué hará por ti la ciencia en 2050"; "Los bancos preparan la despedida a la fiesta del dinero".

EL MUNDO: "Cataluña debe recuperar la ley, la convivencia y la verdad"; "ERC ignora a Puigdemont y presenta listas lideradas por sus huidos y encarcelados"; "Manifestación independentista sin Forcadell pero con Colau"; "La senda constitucional de Forcadell"; "El espía que acabó con el comisario Villarejo".

LA VANGUARDIA: "Puigdemont se enfrentará a ERC con la 'lista for president'"; "Gran marcha por los políticos en prisión"; "El PDECat actuará como plataforma y Pascal renuncia a participar en la candidatura"; "¡Hacer las cosas bien!"; "Junqueras y Roviran lideran la apuesta republicana con las bajas de Simó y Forcadell"; "¿Por qué se quema el planeta?"; "Nueva York en el diván".

ABC: "El separatismo, descabezado"; "Trump y Putin, de acuerdo en que no hubo 'injerencia rusa" en EE.UU."; "España despide a Chiquito de la Calzada"; "Las rentas de 30.000 a 60.000 euros, las que más aportan a los ingresos por IRPF".

EL PERIÓDICO: "Clamor por los presos"; "El soberanismo congrega a decenas de miles de personas por la libertad de los 'exconsellers' y los Jordis"; "ERC da otro 'no' a la lista de Puidgemont y los 'comuns' eligen a Domènech como candidato a la Generalitat"; "Chiquito. Muere el genial pecador de la pradera".

LA RAZÓN: "Fin del 'Procés'"; "ERC rompe con Puigdemont y rechaza una lista común. Más de 120.000 votos de JxSí irán a constitucionalistas el 21-D"; "Forcadell planta a la marcha por los presos y Junqueras no podrá hablar de la DUI en campaña si es excarcelado"; "Alcàsser 25 años después: Siguen viendo a Anglés"; "Si no hay subida salarial a Policía y Guardia Civil no habrá PGE en 2018"; "Muere a los 85 años el hombre que creó el nuevo humor".