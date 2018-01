Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Los fugados piden garantías para renunciar a sus escaños"; "Junqueras pide la libertad sin acatar la ley expresamente"; "Montoro retiene más de 4.000 millones de las autonomías. Los salarios en España crecen cuatro veces menos que en Europa"; "La bomba ciclónica paraliza el este de Estados Unidos"; "El Rey Juan Carlos cumple 80 años. El reinado del consenso".

EL MUNDO: "Messi impone una cláusula al Barça en caso de independencia. El contrato millonario firmado en noviembre incluye las condiciones en las que dejaría el club si hubiera secesión"; "El libro sobre Trump que no quiere que se lea"; ""Cuando no te toca una cosa así, todo el mundo es bueno". La mujer del único condenado a prisión permanente pide que el Congreso no suavice la legislación. La esposa de 'El Chicle' también le deja"; "La Fiscalía a Junqueras: aspirar a ser presidente no sirve de 'salvoconducto'"; "El IBI subirá en 1.296 municipios tras el nuevo 'catastrazo'"; ""Tenían la costumbre de llevar a casa a menores". El abogado de la niña acusa a los jugadores de la Arandina de quedar con otras jóvenes habitualmente".

LA VANGUARDIA: "Junqueras pide la libertad al TS para volver al Parlament"; "Nueva York espera la gran tormenta"; "Los barceloneses, preocupados por el impacto de la inestabilidad política"; "Clamor de las autonomías contra Montoro por congelar la financiación"; "Las bolsas siguen con euforia la estela de Wall Street"; "La gripe se triplica en una semana y satura los hospitales".

ABC: "Buscan el rastro de El Chicle en 70 intentos de secuestro. La Guardia Civil investiga si el asesino de la joven estuvo implicado en algunos de los 400 delitos sexuales ocurridos en esa zona de La Coruña en los últimos trece años".

EL PERIÓDICO: "Junqueras, al Supremo: "Le ruego mi libertad". El tribunal aplaza su fallo sobre la prisión preventiva del líder independentista; "ERC atraparía a Colau en las municipales"; "Juan Carlos cumple 80 años"; "Dembélè regresa al juego con un empate (1-1)"; "Catalunya rechaza la mitad de las peticiones de protección".

LA RAZÓN: "80 años de don Juan Carlos. Lo que no se contó de la abdicación"; "Puigdemont pide boicotear el Parlament si Rajoy no retira el 155"; "Junqueras: "Soy un hombre de paz, le ruego mi libertad""; "El Chicle dejó de traficar con drogas cuando supo que le seguían"; "Trump intenta frenar la publicación del libro que hace temblar a la Casa Blanca".