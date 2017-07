Puede insultarme a mí, pero no al pueblo colombiano, dice Santos sobre Maduro

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo hoy sobre las declaraciones de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, que le pidió que se hincara ante él, que puede insultarle a él pero no al pueblo de su país.

"A mí me pueden insultar todo lo que quieran, personalmente, no me importa, pero que no insulten al pueblo colombiano", dijo Santos en declaraciones a periodistas.

Maduro reclamó este jueves la supremacía de Venezuela sobre Colombia por la tesis histórica de que este territorio comenzó a formarse en tierras venezolanas.

"El presidente Santos me tiene que pedir la bendición compadre, porque somos sus padres. Santos, pide la bendición, compadre. Inclínate, híncate ante tu padre. Soy tu padre, Santos", dijo Maduro durante un acto con trabajadores.

"Soy tu padre, deja la maldad contra Venezuela, coge mínimo (compórtate) compadre que estás muy mal en Colombia", agregó.

El gobernante venezolano se refirió a la época de la Gran Colombia, formada poco después de la independencia, un país integrado por Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador.

La tensión entre Bogotá y Caracas ha aumentado en los últimos meses en medio de las protestas a las que se enfrenta el Gobierno de Maduro, que ha acusado a su homólogo colombiano de apoyar a los opositores venezolanos en supuestos planes desestabilizadores contra el Gobierno chavista.