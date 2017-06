Puente cree que no hay una alternativa política por tacticismo y líneas rojas

El portavoz del PSOE y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha sostenido hoy que, si no existe una alternativa política en España, "no es porque no haya capacidad de entendimiento", sino por el "tacticismo" y las "líneas rojas" que imperan en el Parlamento y que no benefician al país.

Puente ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras la presentación del proyecto "Mi Ciudad Inteligente" en Valladolid, donde ha recalcado que el partido tratará de buscar una oposición "seria, rigurosa y dura", que comenzará con la reunión de hoy entre los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Podemos, Pablo Iglesias.

"El objetivo de este encuentro es abrir una senda", ha explicado Puente, quien ha añadido que hasta la fecha el entendimiento entre ambos partidos ha sido "casi inexistente" y que "no tiene sentido que en un parlamento fragmentado las fuerzas políticas no se sienten a dialogar".

El portavoz del PSOE ha explicado que su partido "sigue siendo fiel a sí mismo" pero que dialogará con las fuerzas políticas con las que puede encontrar un entendimiento.

Un ejemplo de ello ha sido la reforma del modelo de designación de los cargos de Radio Televisión Española impulsada por el Grupo socialista el pasado jueves, que finalmente "recibió el respaldo de toda la cámara", según ha recalcado Puente.

El portavoz también ha recordado que Sánchez mantendrá una reunión mañana con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y que el líder socialista permanece a la espera de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fije también una fecha para concertar un encuentro.