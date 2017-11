Puente no entiende que los promotores del independentismo sean candidatos 21D

El alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puente, se ha preguntado "si es normal" que los responsables directos del proceso de independencia de Cataluña, entre ellos el expresidente Carles Puigdemont, pueden presentarse como candidatos en las elecciones del 21 de diciembre.

"Mientras legalmente no estén impedidos es algo perfectamente posible. Otra cosa es si es normal que quienes estén acusados por graves delitos encabecen una lista", ha analizado hoy Puente al inaugurar, como alcalde de Valladolid, el XIII Concurso Nacional de Pinchos y Tapas, y el I Campeonato Mundial de Tapas.

Puente considera que lo que Cataluña necesita en estos momentos son "soluciones diferentes a las que ya han planteado algunos", y que "demuestran dónde han terminado: con la fractura de la sociedad catalana, la huida de los empresarios y con sus responsables en la cárcel", ha relacionado.

"Por ahí no se debería continuar y probablemente esos líderes lo único que garanticen sea la continuidad de una línea que ya se ha demostrado que no va a ningún sitio o al menos al que Cataluña no necesita ir", ha resumido.

El alcalde y portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE no ha entrado a valorar, porque "no es costumbre" en su partido, la decisión de un juez belga de poner en libertad provisional a Puigdemont y a varios exconsejeros del gobierno autonómico que presidió.

"Nosotros seguiremos reivindicando en el campo de la política, que es donde hay que resolver este problema", ha concluido.