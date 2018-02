Puig explica que no irá al Comité Federal del PSOE por motivos de agenda: "No hay discrepancias, no hay nada extraño"

El secretario general del PSPV y presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha explicado este miércoles que no asistirá este sábado al Comité Federal del PSOE que se celebra en Aranjuez (Madrid) por motivos de agenda, dado que tiene reuniones programadas desde hace tiempo con los cinco rectores de las universidades públicas valencianas y diversos expertos. "No hay discrepancias que me impidan asistir". "No hay nada extraño", ha aseverado.