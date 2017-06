Puig propone una Oficina del Portavoz del PSPV para que sea la voz propia del partido y nexo de conexión con el Consell

La candidatura de Ximo Puig ha presentado este miércoles su propuesta de crear una Oficina del Portavoz del PSPV que actué como voz propia del partido, de modo que el también presidente de la Generalitat pueda centrarse en sus tareas institucionales, y que también sirva para actuar de nexo de unión entre el PSPV y el Consell y para canalizar las demandas de los militantes o ayuntamientos ante las instituciones provincial y autonómica.

El coordinador de la campaña de 'L'esquerra en marxa' y también presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, ha explicado que esta oficina, que tendrá un portavoz, es "imprescindible" para que el partido tenga una voz "propia y complementaria" a la de las instituciones que gobierna y también para dar una mayor visibilidad a la acción desarrollada desde dentro del PSPV.

Rodríguez ha incidido en que se trata de un órgano colectivo y no ha querido pronunciarse sobre quién podría desempeñar el cargo de portavoz.

En coordinación con la Secretaría General, la oficina preparará una reunión semanal con una rueda de prensa posterior en la que el partido fijará su posición sobre los temas de actualidad política. A esta reunión, que se celebrará preferentemente al inicio de la semana, acudirán secretarios de área y los cargos institucionales necesarios en virtud del tema a tratar.

Será desde esta oficina desde la que se coordinará la comunicación del PSPV y trabajará también de manera estrecha con la Secretaría de la Militancia para servir de altavoz de sus aportaciones, que podrán plantearse a través de la web del partido.

AVALES

En la rueda de prensa de presentación de la propuesta han estado presentes también el portavoz socialista en las Corts, Manolo Mata, las conselleras Carmen Montón y María José Salvador --que por primera vez ha hecho público su apoyo a Puig-- y los alcaldes de Sant Joan, Jaime Albero, y Benifaió, Marta Ortiz.

Preguntados sobre el proceso de recepción de avales, Manolo Mata ha rechazado entrar en una "guerra psicológica" con esta cuestión, ha subrayado además que las primarias a nivel nacional demostraron que se puede tener más avales y menos votos y viceversa, y en el fondo se trata de "un trámite" que hay que cumplir sin más.

Según ha ironizado, aunque la gente está "harta de tanto proceso", avala, avalará y votará en las primarias. Ha subrayado que más allá del pasado y de si alguien ha cometido algún error "con buena voluntad" apoyando a alguien, ahora el partido está en "una dinámica totalmente diferente" porque es "un nuevo partido, con Pedro Sánchez en la Secretaría General".

Ha manifestado su convencimiento de que con el Consell de coalición, tal y como está, no conviene la bicefalia, porque el papel del PSPV es prestar un apoyo constructivo al Ejecutivo valenciano. "A mí lo que me destroza de estas cosas es la nueva política del insulto en las redes sociales", ha asegurado.

En este punto, también Jorge Rodríguez ha subrayado la necesidad de que todo el mundo comprenda que "discrepar no tiene por qué ser crispar" porque incluso él discrepa sobre algunas cuestiones de partido pero en ningún caso eso puede dar lugar al insulto. Así, ha mostrado su preocupación porque "a veces no hay suficiente madurez para discrepar desde el argumento y no desde el insulto".

Preguntado sobre la actitud de la Ejecutiva Federal ante este proceso valenciano, ha señalado que sólo se le puede pedir lo que ya está haciendo, que es ejercer "una neutralidad activa".

Sobre si podría producirse un acercamiento con la otra candidatura, liderada por Rafa García, ha indicado que la de Ximo Puig es una candidatura integradora en la que "todo el mundo es bienvenido" pero hay que entender que este es un proceso "de la militancia" que "no se puede solucionar en una mesa".

Ha reconocido que en su momento se compuso una Ejecutiva cuando el PSPV estaba en la oposición y "hace dos años que tenía fecha de caducidad" porque con el partido en las instituciones muchos de sus miembros han pasado a otros niveles y había que darle "un impulso". No obstante, ha valorado el trabajo hecho porque con ella el partido ha alcanzado "cotas de poder que no tenía en 22 años", con lo que su tarea ha sido "brillante".

También Mata ha resaltado el carácter integrador de la candidatura de Puig, que reúne a personas que en su momento apoyaron a Susana Díaz, Patxi López o Pedro Sánchez, y ha señalado que hasta el momento se han constituido 35 comités de apoyo a Puig, se han celebrado 80 actos y se ha tomado contacto con 4.000 militantes.

UN PARTIDO "UNIDO Y FUERTE"

La consellera de Vivienda, María José Salvador, ha explicado por primera vez por qué apoya la candidatura de Puig y ha resumido su posición en que "tiene un proyecto de partido federal, valencianista, capaz de integrar" y, además, "ha dedicado toda su vida a servir al PSOE y a tender puentes".

Ha destacado su "hoja de servicios" al socialismo y ha indicado que "ya no tiene nada que demostrar" porque, asimismo, "conoce el pulso real del territorio".

A su juicio, el PSPV debe estar "unido, fuerte" y ser un espacio "con mirada crítica". "No nos podemos permitir dormirnos", ha advertido, para conseguir llegar a 2019 "fuertes, con ganas y con convicción".

También la consellera de Sanidad, Carmen Montón, ha mostrado su respaldo a Puig, cuya propuesta "enraiza los mejores valores del socialismo valenciano" y en la que caben "todos". "Los socialistas de corazón van a tener mucho que decir en este espacio abierto de futuro".