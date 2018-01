Puig: Es una anormalidad democrática condicionar el modelo a la presencia de Cataluña

El president de la Generalitat, Ximo Puig, considera una "absoluta anormalidad democrática" y una "anomalía profunda del funcionamiento del sistema" que el PP condicione el nuevo modelo de financiación autonómica a que Cataluña esté presente en el mismo.

"Por eso es evidente que hay que reformar la Constitución, entre otras cosas para que nadie pueda hacer un ejercicio tan irresponsable como está haciendo en estos momentos el PP", ha dicho Puig a los periodistas tras visitar las obras del Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Puig se ha referido así a unas declaraciones de un dirigente del Partido Popular "diciendo que el problema ahora es que hasta que no haya gobierno en Cataluña, se solucione la situación de Cataluña, no se puede avanzar en la financiación autonómica".

Ha explicado que cuando en la Conferencia de Presidentes se acordó que antes de acabar el 2017 se aprobaría un nuevo sistema de financiación "Cataluña no estaba sentada a la mesa, el presidente de Cataluña no vino a esa reunión porque no quiso", y ha recordado que se ha "incumplido" la palabra del presidente Mariano Rajoy.

Además, ha explicado que antes de agosto del pasado año se remitió al Ministerio de Hacienda el dictamen del comité de expertos y, desde entonces, se han celebrado distintas reuniones con Montoro y Rajoy.

"A qué obedece que el PP, no ya el Gobierno, sino el Partido Popular hoy se descuelgue diciendo que hasta que en Cataluña no se solucione la cuestión queda todo paralizado?", se ha preguntado Puig para contestar: "esto es una absoluta anormalidad democrática, una anomalía profunda del funcionamiento del sistema".

También ha asegurado que el Gobierno de España, al recortar 353 millones de euros en la financiación de la Comunitat para el ejercicio 2018, "está jugando con fuego con lo que está haciendo, con esta situación de displicencia con las comunidades autónomas".