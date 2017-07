Puig sobre techo de gasto: "Mientras no se cambie el modelo, es imposible seguir la senda que exigen porque es injusta"

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha insistido en que es "imposible" seguir la senda del objetivo de déficit que se exige mientras no cambie el modelo de financiación y ha subrayado que no va a hacer ningún nuevo recorte. "Mientras no haya cambio de modelo de financiación es imposible seguir la senda del objetivo de déficit que nos exigen, sobre todo, porque es injusta porque el Gobierno de España no puede repartir y quedarse la mejor parte", ha asegurado.