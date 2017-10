Puig confía en que Puigdemont "haga lo posible" para que no se aplique el 155 porque "aún hay tiempo"

Puig se ha pronunciado en estos términos en Alicante, donde ha asistido al reinicio de las obras del túnel del TRAM bajo la Serra Grossa, al ser preguntado por los medios sobre esta cuestión. A su juicio, en este caso "no caben opiniones personales" y opina que "nadie sinceramente creo que está de acuerdo con que ese artículo finalmente se lleve hacia adelante".

"Estoy seguro de que todos pensamos que lo lógico sería volver a la normalidad", ha dicho, y ha añadido que considera que "lo razonable" en este momento es "restablecer el marco legal, elecciones y diálogo".

"Esperemos que en las próximas horas y días, aún hay tiempo, se haga lo posible por parte del presidente de la Generalitat para que no se produzca esta intervención, que no es una intervención que a mí en absoluto me agrade", ha apuntado el jefe del Consell, quien ha advertido de que "nadie" debe pensar "que sin diálogo se va a solucionar este cuestión". "Es fundamental que se establezca un marco de recuperación del diálogo y de la confianza", ha pedido.

Asimismo, ha incidido en la necesidad de "superación" de las "enormes fracturas" que se están produciendo en Cataluña y que están "haciendo sufrir mucho, a muchas personas". "Creo que es el momento de ser más generosos todos", ha continuado.

Preguntado sobre si había mantenido algún tipo de contacto con Puigdemont, a modo de mediador, Ximo Puig ha afirmado que "no". "Mediación no me corresponde a mí, en cualquier caso creo que hay que restablecer todas las vías de diálogo, todas", ha zanjado.