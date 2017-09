Puig pide diálogo y que ninguna parte "sobreactúe" porque "están pasando cosas demasiado graves"

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha apelado al diálogo para solucionar la situación en Cataluña y ha pedido que "no se sobreactúe" por "ninguna de las dos partes" porque "están pasando cosas demasiado graves como para simplemente dejar de actuar".

Así se ha expresado el jefe del ejecutivo valenciano preguntado por los medios sobre su posición respecto a la actitud del Gobierno de España en relación con el referéndum secesionista, tras una visita a un instituto en Los Montesinos (Alicante). Puig ha asegurado que "el diálogo tiene una vehiculación de ida y vuelta" y que "'laissez faire, laissez passer' no es una solución ni una política adecuada".

Para el también líder de los socialistas valencianos, "hay que ser conscientes de que las leyes no se pueden transgredir" y que "no se puede hacer una ley rompiendo la ley", al tiempo que ha recordado que las leyes "se hacen desde la política", por lo que ha reiterado su apuesta por "el diálogo como única manera de garantizar la convivencia".

Al respecto de la celebración del referéndum del 1 de octubre, Puig ha señalado que "como tal, no se va a celebrar porque no hay garantías jurídicas" puesto que "no se convocó de acuerdo a la ley"."Un referéndum tiene que tener las garantías para que sea efectivo", ha asegurado Puig, por lo que ha instado a "buscar soluciones" y "si hay un problema de encaje, que lo hay, pues hay que ver de qué manera se resuelve", ha agregado.

"LA CRISIS TERRITORIAL NO ES SIMPLEMENTE DE CATALUÑA"

Por otra parte, el 'president' ha manifestado que "la crisis territorial no es simplemente de Cataluña" y ha destacado que los valencianos "tienen un problema muy grave de financiación y de inversión" por lo que ha asegurado no estar dispuesto a "que se focalice todo en Cataluña sin atender otras responsabilidades".

"Nosotros aspiramos a vivir conjuntamente en España", ha afirmado, aunque ha pedido que "se vinculen dos aspectos fundamentales": "la singularidad entre territorios, las distintas maneras de sentirse en este mundo, desde el punto de vista nacional, regional o como se entienda; con las lenguas y las culturas diversas, pero por otra parte, con la igualdad de los ciudadanos".

MANIFESTACIONES

Preguntado por las reacciones de los representantes de Compromís al respecto de las detenciones en Cataluña, Puig ha pedido "respeto a la libertad de expresión de cualquier persona". "Yo no tengo que manifestarme respecto a los actos de los demás", ha sostenido.

Este miércoles, el síndic de la coalición en las Corts Valencianes, Fran Ferri, acudió a la manifestación convocada este miércoles ante la Delegación del Gobierno en València, y el president de la cámara valenciana, Enric Morera, también de Compromís, publicó varios mensajes en su cuenta de Twitter sobre las detenciones del miércoles en Cataluña.

El president ha señalado que no cree que "la manifestación fuera en favor de la independencia" sino "una protesta" por lo sucedido el miércoles, y ha instado "en la medida de lo posible" a "intentar rebajar la tensión y buscar espacios de diálogo".