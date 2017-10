Puig dice que la reforma de la financiación "puede sustentar también la reforma del modelo territorial"

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios antes de inaugurar el congreso del 40 aniversario de la federación provincial de la Unión Democrática de Pensionistas, al ser preguntado sobre la reunión que mantuvo este lunes en Madrid con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El jefe del Consell ha explicado que se mantiene el compromiso del Gobierno de cumplir con esa reforma de la financiación este año, tal y como se acordó en la Conferencia de Presidentes del pasado mes de enero, y cree que el ministro "está persuadido de la realidad", la que reflejan "todos los estudios objetivos" y "es bien consciente de que debe buscar una solución para la Comunitat Valenciana y para el conjunto de España".

Según ha recalcado Puig, ahora no ha visto "la dilación que en otros momentos se preveía" y dice tener la certeza de que "no se va a volver a dilatar" la reforma. No obstante, ha subrayado que su optimismo no debe confundirse y pensar que hay ya "una solución cerrada" porque no es así.

"Esto es un trabajo intenso, es un trabajo de gota malaya, venimos de hace dos años, donde el problema valenciano no existía y ahora está reconocido, pero estamos lejos de la solución", ha dicho, refiriéndose a la infrainversión y también a la negociación para conseguir una mayor inversión para la Comunitat. "Estamos aún en un proceso que va a ser de máxima intensidad estos meses", ha agregado.

SOLUCIÓN PARA EL CONJUNTO DE ESPAÑA

Preguntado por cómo sentaría a la Comunitat que pudiera haber un hipotético acuerdo bilateral en el futuro con Cataluña, Puig ha dicho que "no debe haber acuerdos puntuales, debe haber una modificación general del sistema de financiación" que beneficie al conjunto.

"Singularidad entre territorios, pero igualdad entre ciudadanos", ha insistido el presidente, que ha instado a "superar la asimetría que existe" porque actualmente se da "un problema de falta de equidad" entre los ciudadanos de distintos territorios.

INFORME SOBRE POBREZA

Por otra parte, Puig ha mostrado su preocupación por el informe sobre pobreza y exclusión social difundido por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, según el cual el 30,5% de la población de la Comunitat, 1.512.790 personas, vive en riesgo de pobreza y exclusión social.

"Es probablemente la cifra que más me preocupa", ha reconocido Puig, que aunque ha valorado el progreso en los últimos dos años, con una bajada de cuatro puntos en este índice, frente a la bajada de un punto a nivel nacional, no es suficiente como para sentirse reconfortado.

Ha lamentado que "casi un tercio de la población tiene problemas graves" y ha explicado que para revertirlo "también es necesaria una mejor financiación para superar la exclusión".