Puig rechaza "el rifirrafe que propone Feijóo" y ve "irresponsable" que se intente "azuzar el debate entre territorios"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha rechazado este martes el "rifirrafe" y la "guerra" que "propone" su homólogo gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien este lunes ha rechazado las quejas de Puig por la financiación, dado que se le ha condonado deuda y ha afirmado que el 'president' "debería estar agradecido".

De este modo, el jefe del Consell ha calificado como "muy irresponsable" lo que están haciendo "quienes intentan azuzar el debate entre territorios".

Así lo ha manifestado este lunes Puig tras asistir a la inauguración de la sede de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) y al ser preguntado por las declaraciones de Feijóo en un desayuno informativo de Europa Press en Madrid, donde ha rechazado las quejas de gobiernos autonómicos como el de la Generalitat Valenciana por la financiación que recibe su comunidad cuando el actual Ejecutivo le ha condonado 11.000 millones de euros en intereses de la deuda, ha dicho, y cuando su partido, el PSOE, fue el que pactó el actual sistema.

"Alguien pretende que otra vez el debate sobre la financiación se convierta en un debate entre comunidades autónomas. Yo desde luego no estoy en esa tesitura. Creo que es muy irresponsable lo que se está haciendo por parte de quienes intentan azuzar el debate entre territorios", ha manifestado el presidente valenciano.

Por otro lado, ha destacado que "si la Comunitat Valenciana tuviera la financiación que tiene Galicia por habitante este año hubiéramos tenido 2.500 millones más de euros por habitante, con lo cual evidentemente no tendríamos ningún problema de deuda y la asumiríamos toda".

En esta línea, ha instado a "contar esa cifra desde el año 2000" para comprobar "la profunda asimetría que existe". "Pero así y todo el conjunto del sistema tiene un déficit de 16.000 millones, con lo cual yo no quiero entrar en la guerra que propone el señor Feijóo, que no se por qué la propone porque entre otras cosas creo que eso no favorece en absoluto a la unidad del país, a lo que es un sistema de bienestar que debe ser igual para todos los españoles", ha agregado.

"DEBATES ABSURDOS"

Así, el 'president' ha sostenido que en estos momentos "se trata de cumplir la palabra dada, cumplir con lo que se acordó en la Conferencia de Presidentes, en la que estaba el señor Feijóo y estábamos todos los demás, y se acordó que se aprobaría el sistema de financiación en 2017", algo que "ya se ha incumplido", pero "por lo menos que no se intenten generar debates absurdos".

Puig ha apuntado que "cada uno debería ser consciente de lo que representa" y ha expresado su deseo de que "de verdad que los presidentes autonómicos deberíamos ayudar a conformar un país en el que la singularidad de los territorios y la igualdad de las personas fuera una realidad".

"Y ahí me voy a quedar, porque el rifirrafe que propone Feijóo no tiene ningún interés para la ciudadanía", ha zanjado el presidente valenciano.