Un centenar de personas despiden a Puigdemont en Bruselas al grito de "Viva España y visca Cataluña"

Un centenar de personas han despedido este martes al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, del centro en el que ha dado una multitudinaria rueda de prensa en Bruselas con banderas españolas y europeas y al grito de "Viva España, visca Cataluña", mientras que sus partidarios han gritado "President, president", cuando ha abandonado el edificio.

Puigdemont y los exconsellers han abandonado la sede de The Press Club Brussels Europe, donde ha tenido lugar la comparecencia, en distintos taxis. La policía de Bruselas ha desplegado un cordón policial para facilitar la salida de los vehículos del centro.

"COBARDE"

Entre tanto, el grito más destacado entre la multitud ha sido "Viva España y visca Cataluña" que expresaban ciudadanos en contra del desafío independentista. Otras personas han dirigido a Puigdemont el calificativo de "cobarde" por haber viajado a la capital belga después de que el Parlament declarase de forma unilateral la independencia de Cataluña el pasado viernes.

Entre la multitud también había ciudadanos que han mostrado su apoyo al expresidente y a los exconsejeros mientras portaban 'esteladas' y carteles en los que pedían libertad para los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

Los manifestantes contrarios a la independencia de Cataluña han acudido para "demostrar la unión en contra de lo que pretende" Puigdemont, según ha señalado un ciudadano español residente en Bruselas que portaba tanto la bandera española como la senyera.

A su lado, otro ciudadano español se confesaba "un poco harto" de la situación. "A los políticos se les paga para que solucionen nuestros problemas y no para crear problemas como están creando", ha subrayado en declaraciones a los medios, para después pedir a Puigdemont y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "se pongan de acuerdo, solucionen los problemas de los españoles y no se dediquen a estas gaitas".

"Europa no es hacer muros sino puentes. Para muros ya está Trump. Aquí se trata de trabajar juntos, no desconectarse. Hemos empezado este proyecto para conectarse, compartir mejor, no hay motivo para romper", ha defendido otro ciudadano que tenía una bandera española y otra europea.

También estaban a las puertas del centro personas que han acudido para "apoyar" al expresidente de la Generalitat y mostrar su confianza en que "siga adelante con el proceso" independentista, tal y como ha asegurado una pareja.

"¿Qué problema hay en votar?", se han preguntado antes de recordar que ya se permitió un referéndum legal en Escocia (Reino Unido) y en Quebec (Canadá).