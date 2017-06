Puigdemont cree que la Mesa del Congreso podría habilitar su comparecencia como él pide

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dicho este viernes que la respuesta de la presidenta del Congreso a su solicitud de comparecencia para plantear un referéndum no es la que esperaba, y considera que la Mesa podría habilitar una fórmula para que pudiera acudir.

Lo ha dicho en declaraciones durante una visita a la empresa AAM Powertrain en Gavà, después de que la presidenta Ana Pastor le haya respondido por carta que puede ir al Congreso a explicar el referéndum del 1 de octubre si lo hace dentro de una delegación del Parlament que defienda una proposición de ley que luego se vote.

Pastor le recuerda que el cauce para comparecer lo ofrecen el artículo 87 de la Constitución y el 127 del Reglamento del Congreso, que atribuyen "la defensa de las proposiciones de ley de las comunidades en el trámite de toma en consideración en Pleno a una delegación de la asamblea de la autonomía correspondiente".

Puigdemont ha replicado: "La carta de la presidenta del Congreso no contiene la respuesta que esperaba, porque yo no pedí cuál era el trámite para presentar un proyecto de ley, porque no hay ningún proyecto de ley que presentar. Yo solicité ir a explicar".

El presidente ha lamentado que el Congreso no permita su comparecencia como él la pide y ha manifestado que "con voluntad política" la Mesa podría habilitar una fórmula para permitirlo, ya que considera que el reglamento parlamentario no impide explícitamente una solicitud como la que él formula.

"Parece el cuento de nunca acabar: cuando le pido a Rajoy hablar, me remite al Congreso; cuando pido al Congreso, me dice que tengo que ir al Senado; cuando pedí la primera vez al Senado, me dijeron que no", ha lamentado.

Se ha preguntado si hay interés de hablar y parlamentar sobre los planteamientos que hace el Gobierno catalán y ha asegurado que, por su parte, el interés está "intacto".

En cambio, considera que las instituciones del Estado no son conscientes de la trascendencia de la situación en Cataluña ni de la necesidad de hablar "políticamente" sobre el proceso independentista.

"Todo son problemas, y, o lo hacemos de la forma en que ellos dicen que se tiene que hacer, que no es la forma que pedimos, o no hay forma de hacerlo", ha añadido.