Puigdemont reta a PP y Cs a participar en el referéndum y votar 'no'

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha retado este miércoles a la líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, y al presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, a participar en el referéndum y votar 'no'.

En respuesta a ambos durante la sesión de control del Parlament, les ha pedido que se comprometan a participar en el referéndum si llega a realizarse, aunque aseguren que no se celebrará: "Es un compromiso que les saldrá gratis".

Les ha recordado que ambos tampoco creían que la legislatura llegara a este punto, y ha ironizado sobre que "alguien sí se lo ha creído", por las actuaciones de la Fiscalía contra diversos pasos del proceso soberanista.

Ha tachado a Cs, PP y a la Fiscalía de "espantafuncionarios", después de que la Guardia Civil haya citado a varios funcionarios de la Generalitat por la campaña institucional para incentivar la inscripción en el registro de catalanes en el extranjero.

ARRIMADAS Y ALBIOL: "RIDÍCULO"

Tanto Arrimadas como Albiol le han reprochado que continúe defendiendo el referéndum tras el "ridículo" que consideran que ha protagonizado el Govern, en alusión a que el martes declaró desierto el concurso para homologar a empresas que fabrican urnas.

Albiol ha dicho que "no tienen ni censo ni Junta electoral y mendigan voluntarios para que les saque las castañas del fuego", y ha acusado a Puigdemont de poner en riesgo su credibilidad y el prestigio de las instituciones.

Arrimadas tampoco da credibilidad al proyecto que defiende el presidente, al que ha recordado que el 10 de julio se cumplen los 18 meses en que el Govern iba declarar la independencia según el programa electoral de JxSí.

"En su programa electoral no aparece el referéndum. Tiene la misma coherencia hoy hablando del referéndum que entonces", y le ha exigido que no falte al respeto a los catalanes que no comparten su proyecto diciéndoles que no son demócratas.

REFERÉNDUM, NO ELECCIONES

Inés Arrimadas le ha exigido aclarar si las urnas que pretende poner el 1-O son las del referéndum o si prevé tener que convocar elecciones, a lo que el presidente ha contestado: "El 1 de octubre no convocaré ni celebraremos elecciones en Catalunya".

"Yo le garantizo que las urnas estarán", y ha añadido que lo importante es el contenido de las urnas y que se respete su resultado.

Arrimadas le ha replicado que vaya al Congreso a explicar su proyecto, que sea él quien acepte la votación que se haga en la Cámara baja sobre el referéndum y que, entonces, convoque elecciones.