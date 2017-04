Puigdemont: "No contemplamos otro escenario que no sea votar"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, asegura en una entrevista que mañana publica El Punt Avui y que hoy adelanta en su página web que el gobierno catalán no contempla "otro escenario que no sea votar; no estamos trabajando en una alternativa".

"Se puede votar de muchas maneras. Además, será muy grave si no nos dejan votar. Nos preparamos para votar, no para no votar", afirma el presidente catalán, que reitera que "no renunciaremos porque no tenemos derecho a renunciar. El único que puede renunciar es el pueblo de Cataluña, retirándonos la confianza".

Respecto a la validez de la consulta, Puigdemont destaca que "quien hace válido el referéndum no es el gobierno que lo organiza, independientemente de si hay o no un acuerdo con el Estado. Quien lo valida es la gente cuando va a votar. Si la validación que hacemos entre todos es suficiente, y en eso los ayuntamientos son absolutamente determinantes, este es un referéndum válido, que es lo que acepta todo el mundo".

Sobre las resoluciones judiciales para impedir la celebración del referéndum, el presidente catalán ha recordado que el Govern ha recibido cinco apercibimientos judiciales que "no nos harán replantear nada" y que, a su juicio, "son un indicador de la poca salud de la democracia española".

"Es evidente que no nos iremos a casa. No daremos oportunidades fáciles para que nos impidan hacer el referéndum; que todo el mundo tenga la certeza de que no nos volveremos a casa", asegura Puigdemont, antes de señalar que cualquiera de las "insinuaciones" del Estado para impedir el referéndum "no son sencillas de llevar a cabo" y "no solucionarían nada".