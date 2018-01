Puigdemont pide la dimisión de Sáenz de Santamaría tras el revés del Consejo de Estado

"Fraude de ley". Con estas palabras ha calificado JxCat el recurso contra la investidura de Carles Puigdemont que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado este jueves. Después de que el Consejo de Estado haya recomendado al Gobierno no interponer dicho recurso, al considerar que no hay argumentos jurídicos para ellos, el bloque independentista ha reclamado la dimisión de Santamaría por la maniobra.

La primera en pronunciarse ha sido la portavoz de la candidatura, Elsa Artadi, quien ha asegurado que Sáenz de Santamaría debería dimitir "inmediatamente por el fraude de ley que pretendía orquestar". En los mismos términos se ha referido poco después el propio Puigdemont, exigiendo igualmente la dimisión.

La vicepresidenta @Sorayapp ha de dimitir immediatament pel frau de llei que pretenia orquestrar.



https://t.co/VRRSu2JtMb — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 25 de enero de 2018

Este mismo jueves, tras el anuncio del recurso, JxCat había considerado que la iniciativa del Gobierno era "un verdadero golpe de Estado". Mientras, tanto Ciutadans como el PSC lo habían apoyado, asegurando que "devolvía la normalidad a la Cámara".

El informe del Consejo de Estado considera que no hay razón para la impugnación preventiva de la sesión de investidura, que el presidente del Parlament ha convocado para el próximo martes día 30. Pese a que la petición de informe es preceptiva para que el Ejecutivo pueda impugnar, su contenido no es vinculante, por lo que el Gobierno aún podría realizar el recurso, que sería o no admitido por el Constitucional.