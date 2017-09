Puigdemont insiste en que habrá referéndum y su resultado "se va a aplicar"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha insistido hoy en que se celebrará un referéndum en Cataluña el primer día de octubre pese a la suspensión por el Tribunal Constitucional, cuyo resultado "se va a aplicar", y ha descartado la convocatoria de elecciones anticipadas.

En una entrevista en La Sexta, Puigdemont ha defendido que, pese a las actuaciones judiciales y policiales para suspender la consulta y desmantelar su logística, habrá censo, vocales y presidentes de las mesas electorales. Ha añadido que lo que no habrá "sin lugar a dudas" es juego sucio.

Puigdemont ha reconocido que la consulta que promueve la Generalitat no tiene todos los "ingredientes" que le gustaría, pero sí cuenta, a su juicio, con los "necesarios".

En cuanto se conozca el resultado, ha indicado el presidente de la Generalitat, reunirá a su gobierno, escuchará al parlamento y verá qué decisiones tomar.

Sí ha indicado que "ahora" no está encima de la mesa del gobierno catalán hacer una Declaración Unilateral de Independencia.

Puigdemont ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de rehusar hacer política e intervenir la autonomía "por la puerta de atrás, vulnerando la Constitución y no dando la cara".

Ha relatado que no ha recibido llamadas de mandatarios europeos apoyando la consulta, a lo que ha agregado que ni su equipo la ha buscado ni cree que se vayan a producir.

El presidente catalán ha calificado de error el haber creído durante "demasiado tiempo" que era posible el entendimiento con el Gobierno español, así como haber alcanzado el pacto del Majestic con el PP.

También ha apuntado que ha aportado dinero para la fianza que el Tribunal de Cuentas exige al expresidente Artur Mas: "Hemos hecho una derrama unos cuantos (...) para poder ayudar".

Personalmente, Puigdemont ha explicado que ve "difícil" que salga adelante una moción de censura a Mariano Rajoy auspiciada por PSOE, Podemos y fuerzas nacionalistas.

A la pregunta de si teme ser detenido, ha reconocido que no le gustaría. "Bueno, el fiscal general creo que aventuró esta posibilidad... No me gustaría. Si tiene que pasar, vamos a hacer frente a la situación", ha recalcado antes de zanjar que considera que no sería "una buena idea".