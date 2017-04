Puigdemont pide un compromiso de país ante "inhabilitación de todo un pueblo"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha hecho hoy un llamamiento a los catalanes a "comprometerse colectivamente como país" ante el "intento" del Estado de "inhabilitar a todo un pueblo" por el proceso soberanista.

En la clausura de un acto convocado por los expresidentes del Parlament Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert, en apoyo a la presidenta de la cámara catalana, Carme Forcadell, y a los demás miembros de la Mesa querellados por el proceso soberanista, Puigdemont ha subrayado que "ninguna democracia se puede permitir inhabilitar el trabajo del Parlament: debatir, discutir y acordar".

"Un Parlamento donde no se puede hablar no es un Parlamento. Y si esto pasa, que es lo que está pasando, entonces nos hemos de comprometer colectivamente como país con nuestras instituciones, porque en realidad no están intentando inhabilitar sólo una Mesa, un Parlamento o un Gobierno", ha alertado.

"Están intentando inhabilitarnos a todos nosotros -ha dicho Puigdemont-", a "todo un pueblo", por lo que "esto no va sólo de grupos políticos, de instituciones o de compromisos personales".

"Nunca caminaréis solos", ha proclamado Puigdemont, dirigiéndose a Forcadell y a los otros miembros de la Mesa querellados: Lluís Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet.

Por su parte, Forcadell ha acusado al Estado de intentar "convertir en delito la tramitación de propuestas parlamentarias", lo que a su juicio "constituye un ataque a los cimientos de la democracia".

"Estaremos a la altura del momento histórico que vivimos, no tengan ninguna duda", ha proclamado Forcadell en el auditorio del Parlament.