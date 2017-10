Puigdemont ve "posible" su encarcelamiento, que sería un "paso salvaje"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, señala en una entrevista publicada hoy por el diario alemán "Bild" que ve "posible" su encarcelamiento, que a su juicio sería un "paso salvaje", pero afirma que está dispuesto a seguir hasta "donde quiera la gente".

"No tengo miedo por mí mismo. No me asombraría nada de lo que haga el Gobierno español. También mi encarcelamiento es posible, lo que sería un paso salvaje. El Gobierno español comete un fallo tras otro y se separa cada vez más de la realidad", asegura el presidente catalán.

Puigdemont tacha de "estado autoritario" a España por haber empleado la "violencia contra personas pacíficas que sólo querían votar" en el referéndum del pasado domingo, declarado inconstitucional por la justicia española, y cree que Madrid no le ha "dejado otra opción" al Gobierno catalán.

"El Gobierno español encarcela a adversarios políticos, influye en los medios, bloquea páginas web,... ¿Oye el helicóptero que sobrevuela ahora la sede del gobierno? Nos vigilan día y noche. ¿Qué es eso si no un estado autoritario?", argumenta.

Además, critica que el Gobierno español haya "bloqueado" todas las propuestas de Cataluña en los últimos años y no quiera "ninguna negociación", "ni siquiera conversaciones sobre el reparto de los impuestos".

Asimismo, reitera que Cataluña no recurrirá a la violencia y acusa al Gobierno español de haber mandado a 10.000 policías nacionales "con una misión clara", ir "contra ciudadanos pacíficos".

Puigdemont afirma además que se siente "decepcionado" porque, en su opinión, la UE no se ha posicionado de forma contundente contra el Gobierno español tras la actuación policial del pasado domingo y la violación de "derechos fundamentales de ciudadanos europeos".

"De la UE no llega nada. Si sucediese lo mismo en Turquía, Polonia o Hungría, la indignación sería enorme", manifiesta.

Por eso, cree que "la UE debería involucrarse de una vez, pero para hablar con ambos lados, no sólo con el Gobierno en Madrid".

El presidente precisa en la entrevista que Cataluña se declarará independiente en las 48 horas siguientes al fin del recuento definitivo de los votos, que concluirá a finales de semana, y asegura que se siente "ya presidente de un país libre en el que millones de personas han tomado una decisión importante".

"Los resultados del referéndum se terminarán de contar para finales de esta semana. Entonces declararemos la independencia en menos de 48 horas. Me siento ya ahora como el presidente de un país libre, en el que millones de personas han tomado una decisión importante. Los próximos pasos vendrán ahora del Parlamento", explica.

Pese a su determinación, asegura que está dispuesto "a dialogar" y que su modelo era "un referéndum como el que se celebró en Escocia".