Puigdemont reprocha al Gobierno que "no está haciendo los deberes" sobre refugiados

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reprochado este viernes en Perpignan (Francia) al Gobierno central que "no está haciendo los deberes" en materia de refugiados.

Lo ha dicho en el acto de traspaso de la presidencia de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo, que estaba en manos de la región de Occitania y que ahora asumirá Catalunya los próximos 18 meses, según un comunicado del Govern.

En el acto, al que también ha asistido el conseller de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteiores y Transparencia, Raül Romeva, Puigdemont ha lamentado que el Mediterráneo sea "un espacio de vergüenza internacional" y ha recordado que el Govern ha hecho pasos para acoger a refugiados, como ofrecer 4.500 plazas para ellos.

Ha asegurado que desde la Generalitat han insistido al Gobierno central y al comisario europeo de Derechos Humanos para que las regiones puedan "jugar un papel a nivel europeo resolutivo" en ese ámbito.

"Pero no chocamos con la UE, sino con los estados, que no actúan adecuadamente y entonces vemos cómo, por vergüenza, el Estado español no está haciendo los deberes", ha sentenciado.

Al acto también ha asistido la presidenta de Baleares, Francina Armengol, que, junto con la presidenta de Occitania, Carole Delga, han firmado la hoja de ruta de la Eurorregión 2020.

El documento pretende desarrollar el ecosistema eurorregional de la innovación, contribuir al desarrollo sostenible del territorio y profundizar en la identidad eurorregional.

Puigdemont ha destacado que, gracias a los espacios eurorregionales de cooperación interfronteriza, son capaces de movilizar recursos que van "directamente a políticas estructurales de futuro" de sus territorios.