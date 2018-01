Puigdemont se reúne por videoconferencia con JxCat antes del pleno de mañana

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se ha reunido hoy, a través de videoconferencia, con los miembros del grupo parlamentario de Junts per Catalunya (JxCat) en una sala del Parlamento catalán, antes del pleno de constitución de mañana.

Los soberanistas mantienen diversas reuniones hoy para resolver las incógnitas que aún siguen abiertas a 24 horas del pleno: el nombre del futuro presidente del Parlament, que debe desvelar ERC, y cómo resolver la delegación de voto de los diputados electos en prisión o en Bruselas, tras el dictamen contrario de los letrados de la Cámara.

En este contexto, el grupo parlamentario de JxCat ha iniciado esta mañana una reunión, que aún no ha terminado, en una de las salas del Parlament, gobernada por una pantalla en la que ha dirigido un discurso a puerta cerrada Carles Puigdemont, quien ha compartido conexión con los exconsellers en Bruselas Clara Ponsatí y Lluís Puig.

En la mesa que preside esta sala se han sentado los miembros del núcleo duro de JxCat, Elsa Artadi, Josep Rull, Jordi Turull, Albert Batet y Lluís Guinó, mientras que el resto de electos se han situado en la platea.

JxCat sigue a la espera de que ERC dé a conocer su candidato a la presidencia del Parlament, para poder cerrar los nombres de los otros tres miembros soberanistas acordados para la Mesa.

La elección de los mismos se podría complicar mañana si los que están en Bruselas o en prisión no pueden delegar sus votos, algo que está en manos de la Mesa de Edad presidida por Ernest Maragall, que también se ha reunido en la Cámara catalana.

Los letrados del Parlament concluyeron ayer en un informe jurídico que Carles Puigdemont no puede ser investido de forma telemática o delegada desde Bélgica y remarcaron que el reglamento de la cámara no contempla los supuestos de delegación de voto por no poder regresar del extranjero o por estar en prisión, aunque en este último caso abrieron la puerta a la interpretación que haga la Mesa de Edad mañana mismo, el día de la constitución del Parlament.