Quevedo afirma que la advertencia de Podemos a NC "apesta a vieja política"

El diputado de NC, Pedro Quevedo, ha afirmado hoy que su partido no tiene por costumbre "aceptar órdenes" y ha considerado que el que Podemos utilizara como "moneda de cambio" el pacto que mantienen ambos partidos con el PSOE en Las Palmas de Gran Canaria "apesta a vieja política".

En declaraciones a los periodistas, el también edil de Las Palmas de Gran Canaria, ha insistido en que la ejecutiva de NC decidirá el lunes si apoya el plan de estabilidad del Gobierno central y ha dicho que si la decisión no le "gusta a una parte de Podemos, a trabajar y estudiar más. La próxima vez, que no hagan tonterías para que no haya un presidente de España del PP, sino progresista".

El diputado de NC ha afirmado que no puede ser que los problemas internos de una fuerza política pongan en riesgo un pacto político, que "es un ejemplo en el Estado español", pues ha sido "un acuerdo brillante" con "resultados excelentes".

Quevedo, que ha recordado que su partido votó en contra de la investidura de Mariano Rajoy como presidente, ha señalado que "a los que ahora se rajan las vestiduras" habrá que preguntarle el motivo por el que no gobernó el socialista Pedro Sánchez, ya que puede que haya que pedir responsabilidades de porqué ocurrió.

Según Quevedo, "a lo mejor habría que echar a alguien de España y de Canarias" por haber permitido esa "incoherencia".

Quevedo ha insistido en que al presidente de España y a su gobierno su partido no lo apoyó y que, aunque la estrategia adoptada por "don Pablo" (Pablo Iglesias) es "mirar para otro lado y ser cabeza de ratón", su partido, NC, ha optado por defender los intereses de Canarias porque "la aritmética" parlamentaria les ha dado esa posibilidad.

"Ésa es nuestra obligación y cuando haya que apostar por el cambio político de verdad, que no lidere don Pablo, sino Pedro Sánchez, lo apoyarán", ha añadido Quevedo.

NC votó a favor de los Presupuestos Generales del Estado de 2017 porque favorecían los intereses de Canarias y ahora el debate está centrado en el plan de estabilidad del Gobierno, que incluye la regla de gasto, el déficit y la deuda para todas las administraciones públicas, una cuestión sobre la que, además, la dirección de Podemos "no conoce", pues lo confunde con el "techo de gasto".