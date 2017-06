Quevedo cree que no comparecer "quema" la comisión de investigación sobre las cuentas del PP

En declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, el diputado canario se ha pronunciado así sobre el silencio que ha mantenido este lunes el extesorero del PP Luis Bárcenas ante dicha comisión para "no perjudicar su defensa" en los casos abiertos que le afectan, principalmente Gürtel y la pregunta financiación ilegal del PP.

"No deja de quemar un proceso el que el compareciente no intervenga. Ahora, sí tiene todo su derecho", ha apuntado, para después recalcar que no comparecer hace que "las expectativas queden defraudadas".

Quevedo ha hecho hincapié en que Bárcenas "ha tenido que escuchar cosas duras". No obstante, ha defendido que en la sesión de este lunes se ha mantenido "el escenario de corrección", lo que "evitará" que "se convierta en un circo".