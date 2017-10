Rafa Nadal: "Pitar a Piqué es una forma de expresarse de gente demasiado radical"

"No me gusta que piten a nadie, no entiendo a la gente que pita a otro. Lo dije el otro día muy claro; todas las situaciones de forma radical, sean de unos o de otros, están mal. La radicalización en general, sea futbolística, tenística, a nivel de seguidores de cualquier deporte, es mala", declaró en la rueda de prensa posterior a su victoria ante el francés Lucas Pouille (4-6, 7-6(5), 7-5) en su debut en el torneo de Pekín.

En este sentido, el manacorí reiteró su pena por la tensa situación que se vive. "Estamos llegando a unos extremos que no aportan nada positivo. Pitar a Piqué es una forma de expresar de gente demasiado radical. No considero que nadie que no haga daño a otro merezca ser pitado ni insultado", manifestó.

Por otra parte, el número uno del mundo no quiso menospreciar a su próximo rival, el ruso Karen Khachanov, número 42 del ranking ATP, y recordó que ante Pouille también le daban como favorito y tuvo que levantar dos bolas de partido en contra. "Ayer se veía como una oportunidad única y hoy se vio que no lo era. El siguiente partido tampoco es sencillo. Khachanov es un rival joven y con una gran proyección", subrayó.

"Hoy gané porque me tocaba ganar, lo normal en esas condiciones es perder el partido; hoy ha caído de mi lado y estoy feliz de que la suerte me haya acompañado hoy. ¿La clave? Que el otro ha fallado en el 'match-point', el 'drive' la red, que en la mayoría de las veces me gana el punto. He estado peleando todo el partido, buscando soluciones, siendo positivo, y espero que esta victoria me dé confianza para lo que viene. Las victorias así normalmente ayudan", concluyó el balear.