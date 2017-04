Rafael Hernando, portavoz del PP: "Sí hay presiones a la Justicia: las del PSOE"

El portavoz parlamentario del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha rechazado este jueves que su formación haya intentado presionar de ninguna forma a la Justicia. En una entrevista en Los Desayunos de TVE, Hernando ha señalado que los únicos intentos de injerencia que existen son del PSOE, porque "va en su ADN" utilizar la Justicia como una forma de presión al Ejecutivo: "Cuestionan cosas que son normales intentando presentarlas como una intervención política por parte del Gobierno".

Hernando ha mostrado su apoyo al fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, tras conocerse su intento de apartar a Carlos Yáñez, uno de los fiscales de la Operación Lezo que forzó la Junta cuando Moix intentó frenar uno de los registros de la operación. "Lo que ha sucedido en la Fiscalía es algo que pasa con normalidad. Es evidente que se puede producir discrepancias, ¿no se producen discrepancias en cualquier ámbito profesional?".

Según ha afirmado, no ha leído la literalidad de los fragmentos de conversaciones que figuran en el sumario de la operación Lezo, entre los que se encuentra un diálogo entre Ignacio González y Eduardo Zaplana en el que el expresidente de la Comunidad de Madrid se alegra del nombramiento del fiscal Anticorrupción, Manuel Moix. También figura una conversación con Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, en la que bromea sobre la posibilidad de "pegar dos tiros" a la juez que indaga sobre el caso del ático de lujo en Estepona.

"No las leo, pero las conozco", ha señalado. "A mí me parece que hay gente que especula y eso ha sido una constante siempre. Yo no voy a entrar en lo que se hable en conversaciones privadas, pero es lo que hay".

Durante la entrevista, Hernando se ha aferrado al mismo argumento que han esgrimido todos los dirigentes del PP tras la detención de Ignacio González por un presunto desfalco en el Canal de Isabel II: es una muestra de que el Estado de Derecho funciona, que "quien la hace, la paga" y la formación hizo lo adecuado cuando fueron informados de una posible cuenta en Suiza de González porque en aquel momento "no se pudieron consolidar las sospechas". "Ahora lo importante es saber que la Justicia funciona y no estar todo el día permanentemente enredando en los tribunales con las personaciones como hacen PSOE e Izquierda Unida".

El dirigente popular no ha querido entrar en si podrían haber hecho algo más cuando Jesús Gómez, entonces alcalde de Leganés y actual diputado en la Asamblea de Madrid, alertó ante Esperanza Aguirre, Carlos Floriano y Juan Carlos Vera de una cuenta en Suiza de González. "Creo que se hizo lo adecuado. Se quitó de las listas y fue el único presidente de una comunidad autónoma del PP que no repitió en esas elecciones".