Raimon: "El Gobierno aprovecha la situación de Cataluña para reducir libertades"

El cantautor Raimon ha considerado esta tarde en Toledo que el Gobierno de España está "aprovechando" el conflicto político con Cataluña para "reducir libertades".

A preguntas de los periodistas, Ramón Pelegero, ha dicho que el Ejecutivo central ha aprovechado esta situación "para que la Justicia sea una correa de transmisión de la política del Gobierno y para mantener en prisión preventiva a gente que está ahí por política".

Raimon, que ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa antes de recoger en Toledo el Premio Abogados de Atocha, que concede CCOO de Castilla-La Mancha, ha criticado que "no están en prisión porque han robado" mientras que "gente que ha robado está en la calle".

Asimismo, el cantautor en lengua catalana de origen valenciano ha considerado que "la derecha más fuerte" pretende con este conflicto político "esconder una situación de censura a posteriori".

En este sentido, ha apuntado que durante la dictadura franquista la censura era previa, de manera que no se podía publicar algo o cantar en público "si no pasaba la censura y no tenía el permiso del Gobierno Civil de cada provincia".

Pero lo que está ocurriendo ahora le recuerda a la Ley de Prensa de Manuel Fraga, que "quitó la censura previa de los periódicos, y después según lo que publicaban se los cargaba y en paz", ha aseverado.

En su opinión, la situación actual supone que "recuperan terreno todas las fuerzas regresivas que están hoy en el Gobierno de España".

En cuanto al debate sobre la convivencia de las lenguas -catalán y castellano- en Cataluña, Raimon ha señalado que "los idiomas comunes no se pueden imponer, porque si se imponen la gente no los recibe".

Ha incidido en que la situación de la educación en Cataluña "en ningún sitio ha sido criticada, sino todo lo contrario", y se ha remontado a los años 80 del siglo pasado, cuando la inmigración llegó a Cataluña, para defender que el que los niños tengan un primer contacto con la lengua autóctona del lugar donde viven, "hace que tengan más posibilidades para entrar dentro de la sociedad catalana".

"Si no, divides a la gente joven por lenguas y entonces creas guetos", ha advertido Pelegero.