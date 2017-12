Rajoy, sobre Arrimadas: "Cuando fui el más votado, inicié conversaciones"

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recordado hoy que cuando él ganó las elecciones en diciembre de 2015, inició conversaciones a los pocos días para ver si podía tener apoyos a la investidura, si bien ha dicho que la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, es "libre" de hacer lo que considere.

Rajoy ha transmitido este mensaje en su rueda de prensa de balance del año en el Palacio de la Moncloa al ser preguntado si comparte la postura del PP de que Arrimadas debería tomar la iniciativa para intentar gobernar en Cataluña al haber sido la más votada.

El jefe del Ejecutivo ha dicho que el presidente de Cs, Albert Rivera, y su partido "son absolutamente autónomos para tomar las decisiones que les parezca bien".

A continuación, ha afirmado: "Yo, cuando lo fui, tuve conversaciones en diciembre de 2015 a los tres días con el secretario general del PSOE, con Rivera y con (Pablo) Iglesias, y cuando vi que no había nadie que me apoyaba, dije que no estaba en condiciones de presentarme a la investidura".

"Pero cada uno es libre de tomar las decisiones que le parezca bien, y como presidente del Gobierno no voy a entrar en eso", ha añadido.

Rajoy ha confirmado que no habló de este asunto en la reunión que mantuvo con Rivera ayer, jueves, en Moncloa.

Según el presidente del Gobierno, fue "una reunión de las habituales dentro de la normalidad democrática".

Ha anticipado que en enero volverá a entrevistarse con el líder de la formación naranja para hablar de los Presupuestos de 2018 y otros asuntos, y ha expresado su disposición a verse también con el líder del PSOE, Pedro Sánchez.

"Las reuniones y conversaciones entre dirigentes políticos forman parte de la normalidad democrática. Tendré reuniones con Sánchez o con quien quiera tenerlas conmigo", ha comentado.

Rajoy ha subrayado que con Rivera y Sánchez tiene "una comunicación bastante fluida" y que de algunas reuniones se informa a la opinión pública y de otras no.