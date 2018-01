Rajoy afirma que Ciudadanos no le ha pedido la dimisión de la senadora Barreiro a cambio de apoyar los PGE

Rajoy se ha manifestado así en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, preguntado si aceptará la petición de Ciudadanos, que en reiteradas declaraciones a los medios ha reclamado al PP que aparte a la senadora imputada por el caso Púnica y ha avisado de que, si no lo hace, no respaldará las cuentas del próximo año.

"No voy a entrar en polémicas con Ciudadanos, entre otras cosas porque a mi nadie de ese partido me ha dicho lo que usted acaba de señalar", ha recalcado Rajoy, cuestionado sobre esa exigencia del partido de Albert Rivera.

Así, Rajoy ha negado que Ciudadanos le haya trasladado hasta ahora esa petición en el marco de la negociación de los presupuestos: "Ya veremos cuando me lo diga si es que realmente me lo dice, pero a mí no me lo ha dicho", ha insistido.