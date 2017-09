Rajoy no se cierra a reformar la Constitución pero "hoy" la prioridad es defenderla ante el desafío en Cataluña

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este miércoles que la prioridad en este momento es defender la ley y la Constitución ante el desafío y las "ocurrencias" que se están produciendo en Cataluña, pero no se ha cerrado a abrir ese debate sobre la reforma constitucional más adelante con "serenidad y rigor". Eso sí, ha rechazado "construir nada de nueva planta" que toque los pilares básicos del texto fundamental.

Así le ha contestado al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha defendido abrir ese debate designando juristas y expertos para que hagan una propuesta de "actualización" y "fortalecimiento" del actual marco constitucional. Eso sí, ha confesado que Cs no quiere sumarse a una "comisión show" sobre el modelo territorial como la que ha propuesto crear el Grupo Socialista en el Congreso.

Aunque Rivera ha coincidido con el jefe del Ejecutivo en que "hoy" lo urgente es parar ese "golpe" a la democracia, ha recordado que el punto 122 del pacto de investidura que firmaron PP y C's hace un año incluye el compromiso de actualizar la Carta Magna "sin ocurrencias y sin disparates".

Por eso, ha emplazado a Rajoy a comprometerse a abrir ese debate en un futuro porque el "inmovilismo no es la solución" y hay que "empezar a impulsar" esa actualización de la Carta Magna. "Tenemos una de las mejores Constituciones del mundo pero como todo en la vida hay que mejorarla y actualizarla", ha abundado.

HOY, LA PRIORIDAD ES DEFENDERLA

Ante esas críticas de inmovilismo, el presidente del Gobierno ha dicho que eso es "muy relativo" porque a "veces hay gente que se mueve en la dirección contraria a la razón y en ese caso lo mejor es quedar dónde se está". A su entender, cuando uno no sabe a dónde ir y no lo tiene claro, lo mejor es quedarse donde está para no acabar teniendo ningún problema.

Rajoy ha señalado que la "prioridad" en este momento no es la reforma de la Constitución, si bien ha dicho que está "dispuesto a hablar" sobre ese asunto, con "seriedad y rigor", pero antes hay que centrarse en la "batalla" que están dando contra el independentismo catalán y que va a "ganar la democracia y la ley, el Estado de Derecho, la razón y el sentido común".

Dicho esto, ha insistido en que "hoy" la prioridad no es la reforma de la Constitución sino "defenderla" como están haciendo PP, PSOE y Ciudadanos frente a quienes quieren liquidarla", ya que, según ha dicho, los independentistas están "intentado terminar" con la soberanía nacional, el principio de legalidad y el Estado de Derecho, que constituyen los "pilares básicos" del texto constitucional.

Es más, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que los independentistas "incluso quieren inventarse una legalidad paralela" saltándose los trámites de las democracias parlamentarias como sucedió la pasada semana en el Parlamento catalán.