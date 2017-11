Rajoy confía en la Justicia de Bélgica y dice que acatará su decisión sobre Puigdemont y los exconsellers

"Confío en el poder judicial y, sobre todo, lo respeto y acato sus decisiones. Esto es uno de los valores básicos y de los principios fundamentales de la UE, que es el respeto a la ley y al Estado de derecho y la división de poderes", ha afirmado a los medios después de participar en la Cumbre Social de Gotemburgo (Suecia).

"Como empecemos a poner en tela de juicio eso me parece que no vamos por el buen camino. Por tanto a mí no me oirán más, sea lo que sea, que respeto y acatamiento a las resoluciones de los tribunales de justicia", ha añadido.

Precisamente, el jefe del Ejecutivo ha señalado que no ha hablado durante su reunión bilateral con el primer ministro belga, Charles Michel, sobre la crisis catalana porque "la Justicia belga y la Justicia española con independientes y por tanto los Gobiernos no tenemos nada que hacer en esa materia".

Así, ha explicado que durante el encuentro han conversado sobre las relaciones bilaterales de ambos países, la construcción de Europa y del futuro de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), para estudiar "cómo pueden colaborar" ambos gobiernos de cara a la votación que tendrá lugar el próximo lunes para elegir las ciudades que albergarán las sedes de ambas.