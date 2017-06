Rajoy avisa al PSOE que sería "muy difícil" explicar en Bruselas que no sale tratado UE-Canadá "por culpa de España"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido este viernes al PSOE de que sería "muy difícil" explicar en Bruselas que el Parlamento español no apoya el tratado de libre comercio entre la UE y Canadá. Por eso, y ante la abstención que ahora anuncian los socialistas, ha recalcado que "lo importante es que salga" adelante ese acuerdo.

Así se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo celebrado en Bruselas, después de que el PSOE que lidera Pedro Sánchez haya anunciado que no votará a favor, lo que supone un cambio de posición con respecto a la posición que la formación había mantenido hasta ahora. Aunque será el lunes cuando la Ejecutiva socialista confirme el sentido de su voto, el secretario general anunció este jueves al comisario Pierre Moscovici que optarán por la abstención.

"Si al final se van a abstener, lo importante es que salga. Claro, a mi sí que me sería muy difícil de explicar por qué, por culpa de España, no tendríamos tratado de libre comercio con Canadá", ha resaltado Rajoy, que ha recordado que estos acuerdos necesitan el voto y el apoyo, no solo de la Eurocámara sino de los parlamentos de todos los países de la UE.

EL SECTOR EXTERIOR, DECISIVO PARA SALIR DE LA CRISIS

Rajoy ha criticado duramente el proteccionismo y ha subrayado que a España la apertura exterior "siempre" ha supuesto crecimiento y creación de empleo. De hecho, ha destacado que en la superación de la crisis económica, el sector exterior "ha sido absolutamente decisivo".

"El número de españoles que decidieron exportar y miraron hacia fuera, han hecho un trabajo que no podrá pagárselo nadie nunca. Han sido cuatro años con superávit exterior. Eso ha creado una cultura de vender fuera y es fundamental para nuestra economía", ha asegurado. Según ha agregado, hoy la economía española es competitiva y las empresas y trabajadores "hacen las cosas bien". "Es una de las cosas de las que estoy más orgulloso", ha apostillado.

Tras afirmar que seguirán defendiendo "siempre el libre comercio", ha avisado a los socialistas que es "muy difícil" explicar la oposición a un acuerdo con Canadá. "Es difícil encontrar en el mundo un país con los estándares que tiene Canadá, que son los más similares a la UE. Canadá es un país absolutamente democrático, liberal, partidario del comercio y con unos estándares medio ambientales como pueden ser los nuestros", ha aseverado.