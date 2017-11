Rajoy cree que Puigdemont y ERC admiten ahora "grandes mentiras" del proceso

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, considera que las últimas declaraciones de Carles Puigdemont y de ERC demuestran que lo ocurrido en Cataluña ha sido el "proceso de las grandes mentiras".

Rajoy, en una entrevista en la COPE, ha subrayado además que sería "absurdo" que a una persona que está en prisión se le hiciera conseller porque no podría ejercer su función, aunque ha reconocido el derecho que todo el mundo tiene a presentarse a unas elecciones mientras no esté inhabilitado.

Ante las palabras del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en las que ha apuntado que es posible una solución alternativa a la independencia y las de ERC en las que admiten que los independentistas no estaban preparados para gobernar, ha recalcado que lo que están diciendo a los ciudadanos es que había "grandes mentiras".

"No sólo no estaban preparados, es que era imposible", ha añadido el jefe del Gobierno, quien ha recordado que entre esas mentiras estaba que el proceso no iba a afectar a la economía o que iban a obtener el apoyo internacional.