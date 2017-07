Rajoy y Sánchez rechazan el referéndum, pero el socialista le exige diálogo

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, han coincidido hoy en que el referéndum catalán es "inaceptable", en la reunión de dos horas y media que han mantenido en la Moncloa, en la que Sánchez ha exigido a Rajoy que "abra vías de diálogo" con la Generalitat de Cataluña.

Si no lo hace, los socialistas intentarán desbloquear la situación con "iniciativas legislativas" que tendrían que ver con la "reforma constitucional y todo tipo de normas en materia de financiación", ha avanzado la portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles.

En la reunión, que ha servido para normalizar la relación institucional entre ambos, Rajoy ha constado su "coincidencia absoluta" con Sánchez en "lo esencial", sobre todo en declarar "inaceptable" la celebración de un referéndum secesionista, según ha explicado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.

Sánchez, por su parte, ha reiterado al presidente que "siempre va a tener el apoyo del PSOE en la defensa de la legalidad y la Constitución", pero le ha exigido "no quedarse quieto y esperar a ver que pasa el 1 de octubre", sino emprender de una vez el camino del diálogo que, a su juicio, debería haber tomado hace cinco años.

El PSOE considera que la vía adecuada para reconducir la situación serían "reuniones entre el Gobierno de España y el Govern", pero Rajoy le ha dicho a Sánchez que ve "muy difícil, casi imposible" que pueda hablar con el presidente catalán, Carles Puigdemont, según fuentes socialistas.

Robles, que no ha querido avanzar en qué consistirían las iniciativas legislativas que el PSOE intentaría consensuar, ha recordado que "por ahí pasan todas las normas que tienen rango de ley" y ha apuntado que las posibilidades son "muy amplias: reforma constitucional y todo tipo de normas en materia de financiación".

"Se verá en su momento, no se pueden adelantar acontecimientos", ha recalcado la portavoz socialista, al tiempo que ha defendido que si el Gobierno español y catalán no inician un diálogo para resolver la crisis territorial de Cataluña, el PSOE "no se resigna a ser un convidado de piedra", sino que hará una "oposición útil que aporte ideas y soluciones".

También ha subrayado que, si bien durante el encuentro no se ha hablado de la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución ante el desafío independentista del 1 de octubre, la ejecutiva del PSOE entiende que "esa solución nunca sería procedente ni la apoyaría".

Para el Gobierno, la "prioridad es declarar inaceptable este referéndum de secesión" e "inaceptable la violación sistemática y constante de la Constitución y las leyes", ha afirmado en rueda de prensa Méndez de Vigo, que ha resaltado la importancia de este mensaje político de Rajoy y Sánchez.

Tras su extensa entrevista, que se ha desarrollado en un clima "cordial" entre dos políticos "muy diferentes", pero que tienen un "profundo sentido de Estado" -ha dicho Robles-, estos se han comprometido a tener a partir de ahora una comunicación "absolutamente fluida" y a mantener un "contacto permanente" ante cualquier eventualidad que se produzca.

La reunión, según ambas partes, no ha sido un monográfico de Cataluña, sino que también Rajoy y Sánchez han hablado de política internacional, incluido Siria, Libia y Venezuela, donde han tenido una "absoluta sintonía", y de política social.

Sánchez le ha trasladado a Rajoy la preocupación del PSOE ante la decisión de EEUU de abandonar el acuerdo de París sobre cambio climático y le ha pedido que ese asunto sea una prioridad del Gobierno y que impulse que así se recoja también en los acuerdos de la cumbre del G-20 a la que asistirá esta semana.

El líder socialista ha trasmitido a Rajoy que el PSOE apoyará "sin fisuras" la posición de la UE sobre el Brexit y le ha pedido que "no se ponga de perfil" ante la crisis de refugiados y de inmigración.

En política social, ha exigido al presidente que alcance un acuerdo con los sindicatos sobre la subida salarial y le ha advertido de que cualquier recorte de la "hucha de las pensiones" se va a encontrar con la oposición de los socialistas.

También le ha planteado su preocupación por el empleo joven y los parados de larga duración.

Rajoy y Sánchez han abordado además la necesidad de cerrar un pacto de Estado contra la violencia machista; han mostrado "posturas muy coincidentes" en la lucha contra el terrorismo internacional, en la línea con el resto de países de la UE, y han acordado seguir dialogando para abordar las renovaciones institucionales pendientes, como la figura del Defensor del Pueblo o RTVE.