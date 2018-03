Rajoy pide prudencia a Sánchez por su reclamación de elecciones si no hay PGE: "Debería apostar por la estabilidad

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, debería ser "más prudente" y "apostar por la estabilidad" como líder del primer partido de la oposición, en lugar de exigir una convocatoria electoral si no hay nuevos Presupuestos del Estado para este año.

"Vótemelos usted y tendremos Presupuestos", le ha dicho Rajoy en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press. "Eso no tiene ningún sentido", ha zanjado el presidente del Gobierno respecto a la reclamación de Pedro Sánchez, subrayando que la legislatura lleva poco más de un año en marcha.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que no hay ningún pacto cerrado hoy que asegure la aprobación de las cuentas, pero que sí encuentra "buena disposición par intentar llegar a un acuerdo y dar estabilidad a España".

Rajoy ha comprendido que con la recuperación económica se suceden las reivindicaciones de colectivos que exigen mejoras, como los pensionistas, los servicios sanitarios, los policías o los funcionarios. Ha asegurado que todos "tienen razón", pero que su obligación es explicar que no se puede "hacer todo a la vez" y decidir prioridades. "Si no equivocamos la política económica, pronto podremos atender las reclamaciones de todos", ha asegurado.

"EXCELENTE OPINIÓN" DE LA SENADORA BARREIRO

Entres esos posibles socios se encuentra Ciudadanos, con el que el PP mantienen un acuerdo de investidura y en el que Rajoy ha dicho que ve posible "un entendimiento" para respaldar los Presupuestos de 2018, como ya acordaron los de 2017.

Para ello, ha reclamado dejar a un lado "los pequeños asuntos" para sacar adelante los Presupuestos. Preguntado en concreto por la exigencia de Cs de que dimita la senadora Pilar Barreiro, Rajoy ha subrayado que tiene una "excelente" opinión de la parlamentaria murciana y que se debe esperar a que el Tribunal Supremo opine. Barreiro está siendo investigada por cinco delitos en el marco de la trama Púnica, por presuntamente pagar con dinero público trabajos para mejorar su imagen y está a la espera de una imputación formal o que se cierre el caso.

"Si el Supremo dice que no ha hecho nada, tenemos un problema", ha respondido Rajoy sobre la reivindicación de Ciudadanos. "Pueden poner las condiciones que quieran, pero hacer depender los Presupuestos de que dimita una senadora de la que tengo excelente opinión no me parece justo", ha recalcado.

LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA

También ha sido preguntado por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que se sigue en el Congreso, una vez que Ciudadanos ha decidido sumarse a la oposición para desbloquear su tramitación y pasar al debate de enmiendas las dos proposiciones de ley del PSOE y del PNV para modificar esa norma. El PP ha quedado en minoría.

Rajoy ha dicho al respecto que hay que ver qué proponen los grupos y debatir, sin cerrar la puerta a que pueda darse algún tipo de consenso. "Todo el mundo plantea alternativas. Vamos a ver si mantenemos el sentido común de la Cámara y hacemos algo razonable", ha añadido.