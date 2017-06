Rajoy advierte a los ayuntamientos a favor de referéndum que deben cumplir la ley

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido hoy a los ayuntamientos catalanes a favor de facilitar el referéndum independentista del 1 de octubre que deben cumplir la ley y que el Ejecutivo central "no abdicará de sus obligaciones de ninguna de las maneras".

Rajoy ha sido preguntado por la actitud de la mayoría de ayuntamientos de Cataluña en la conferencia de prensa que ha ofrecido en Varsovia junto a su homóloga polaca, Beata Szydlo, al término de la XII cumbre bilateral.

Ante esa posición, ha recordado que, como todo el mundo, los ayuntamientos están obligados a cumplir la ley.

"Los funcionarios tienen que cumplir la ley, los dirigentes políticos tenemos que cumplir la ley y todo el mundo tiene que cumplir la ley", ha recalcado.

Rajoy ha reiterado ante ello "con absoluta tranquilidad" que "el Gobierno es absolutamente consciente de cuáles son sus obligaciones".

"Y el Gobierno no va a abdicar de sus obligaciones de ninguna de las maneras. Lo he advertido en numerosas ocasiones y me gustaría que algunos lo tuvieran en cuenta porque no van a parte alguna".