Rajoy apremia a Cs en Cataluña aunque asegura no estar en crisis con Rivera

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha apremiado hoy a Ciudadanos a dar un paso en Cataluña, donde "puede y debe haber una alternativa constitucionalista", pero ha quitado hierro a la mala relación entre PP y Cs y ha asegurado no tener "ningún desencuentro" con el partido de Albert Rivera.

Rajoy ha intervenido este mediodía en el Foro ABC, donde ha anunciado que mañana irá al Consejo de Ministros la reforma normativa que permitirá a las personas con planes y fondos de pensiones recuperar todo o parte de lo ahorrado a partir de los diez años de la aportación.

El decreto que verá mañana el Gobierno, y que beneficiará a más de ocho millones de ahorradores, también rebajará "muy sensiblemente" las comisiones que se pagan a las entidades gestoras, según ha explicado.

Tras defender una vez más la actuación del Ejecutivo ante el desafío soberanista y asegurar que pase lo que pase "Cataluña no va a estar sin gobierno", Rajoy ha apuntado que está en manos del nuevo Parlament "elegir de una forma normal a un presidente normal".

Y en manos de la cámara autonómica está también, ha añadido, apostar por un candidato que "pueda estar presente en su propia investidura" y un presidente "que no esté incurso en procedimientos judiciales".

Además, ha subrayado que la mayoría de los catalanes se preguntan cuánto tiempo puede seguir la comunidad "sometida a la voluntad y los vaivenes de una sola persona", en clara alusión al expresidente Carles Puigdemont.

Y en ese contexto, Rajoy ha lanzado una advertencia a Ciudadanos, al señalar que muchos catalanes no entienden que no se presente una alternativa constitucionalista a la situación actual.

"La puede y la debe haber", ha advertido Rajoy en su llamamiento a Cs, partido al que se ha vuelto a referir en el coloquio posterior para negar que haya problemas entre ambos.

Ha asegurado así que no tiene "ningún desencuentro" con Ciudadanos y, tras considerar que entre partidos "siempre puede haber sus cosas", ha dicho estar "muy tranquilo" con el desarrollo de la legislatura.

Rajoy ha recordado que PP y Cs firmaron un pacto para su investidura, que en su opinión tanto el Gobierno como su partido están "cumpliendo razonablemente".

Pero ha recordado también que entre los compromisos que adquirió Ciudadanos está el apoyo a los Presupuestos, la política exterior y de defensa y la política europea, para subrayar después que él piensa "trabajar para que Cs haga honor a su palabra". "Seguro que lo hace", ha apostillado.

A la pregunta de si los vaivenes en la relación con Ciudadanos pueden poner en riesgo la continuidad de la legislatura, Rajoy ha respondido: "Espero que no".

Y ha señalado que "no hay que ponerse en el peor de los escenarios nunca", además de recordar que, en el caso de los Presupuestos, ya hay unos vigentes, que son las cuentas del año pasado prorrogadas. Aunque prefiere que se aprueben unas cuentas nuevas, ha insistido en que de no ocurrir seguirá estando tranquilo.

Incluso ha bromeado sobre su relación con la oposición cuando a la pregunta de con quién se iría de vinos, si con Albert Rivera o Pedro Sánchez, ha señalado: "Con el que llevara mi ritmo".

Una vez más ha insistido Rajoy en lo beneficioso que sería para la economía la aprobación de unos Presupuestos, algo que sería posible "si se impone el sentido común y no otros intereses diferentes".

Aunque si esos otros intereses imperan -"Dios no lo quiera", ha apostillado-, Rajoy ha prometido que el Gobierno hará "lo posible" para que la no aprobación de las cuentas no perjudique al conjunto de los españoles.

"Todavía estamos a tiempo. El pacto presupuestario es posible y es lo mejor para el conjunto de los españoles", ha dicho el jefe del Ejecutivo, quien también ha vuelto a pedir al PSOE que se avenga a acordar la reforma de la financiación autonómica.

La concurrencia del PSOE para este pacto es "responsable e imprescindible", ha dicho Rajoy, que espera que los socialistas estén "a la altura".

Todo en un acto en el que ha vuelto a asegurar, tras su cara a cara de ayer con Albert Rivera en el Congreso, que no tiene conocimiento de que el Fondo de Liquidez Autonómica haya pagado alguna factura para financiar el proceso independentista catalán. No obstante, se ha mostrado dispuesto a rectificar esa apreciación si alguien le demuestra lo contrario.

Por otro lado, Rajoy ha dicho que es evidente que él no está de acuerdo con el derecho a decidir que reclama el PNV en una eventual reforma del Estatuto vasco, pero ha recalcado que las relaciones con este partido "son buenas aquí".

Y finalmente, Mariano Rajoy no ha querido dar pistas sobre quién podría suceder a Luis de Guindos en el Ministerio de Economía si es nombrado vicepresidente del Banco Central Europeo. "No descarto que sea una mujer. Tampoco que sea un hombre, ya veremos", ha ironizado.