Rajoy espera aprobar los PGE si se impone el sentido común "y no otros intereses"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha subrayado hoy que su intención es aprobar, con el acuerdo con otros partidos, los Presupuestos del Estado para este año, algo que solo será posible, ha advertido, si se impone "el sentido común y no otros intereses diferentes".

Durante su intervención en el Foro-ABC, Rajoy ha señalado en cualquier caso que, si se imponen esos intereses -"Dios no lo quiera", ha apostillado-, el Gobierno hará "lo posible" para que la no aprobación de las cuentas no perjudique al conjunto de los españoles.

Además ha recordado que los de 2017 ya están prorrogados y "son unos buenos presupuestos". "Pero todavía estamos a tiempo. El pacto presupuestario es posible y es lo mejor para el conjunto de los españoles", ha añadido.

Por eso ha pedido "a todos" que no vean los Presupuestos como una "mera disputa política", y que hagan lo mismo con la financiación autonómica, porque ambos asuntos son "clave" para las inversiones públicas y los servicios esenciales que reciben los españoles.

Sobre la financiación autonómica, Rajoy ha asegurado que el Ejecutivo lleva "más de un año" trabajando con las comunidades para alcanzar un acuerdo y se ha evaluado el sistema actual, a la vez que se está escuchando "a todos" para conocer sus prioridades y propuestas.

El objetivo, ha recalcado, es garantizar el acceso de todos los ciudadanos "a lo importante: la educación, la sanidad, y los servicios sociales".

Una vez más, ha recordado Rajoy que "el concurso de todos es conveniente" para aprobar la reforma de la financiación autonómica. "Y el del PSOE, además de responsable, es imprescindible", porque se trata no solo del principal partido de la oposición, sino también del que gobierna en muchas comunidades y ayuntamientos".

"Espero que esté a la altura" para buscar este acuerdo, ha añadido el presidente al referirse al Partido Socialista.

Y ha señalado que el sistema que se apruebe debe dar "seguridad" y garantizar que los servicios públicos fundamentales no vuelven a estar sometidos a los "vaivenes" del ciclo económico.

También ha dicho que el nuevo sistema ha de ser "más sencillo, equitativo, estable y transparente" y ha subrayado que este es el "mejor momento" para acometer la reforma.