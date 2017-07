Rajoy pide aprobar techo de gasto tras implicarse en persona en negociaciones

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha informado hoy de que se ha implicado personalmente en los últimos días en las negociaciones para aprobar la próxima semana en el Congreso el techo de gasto de los presupuestos de 2018 y ha apelado a esa aprobación por la trascendencia que tiene para España.

Rajoy, en la conferencia de prensa que ha ofrecido tras la cumbre del G20 de Hamburgo, no ha dado por hecha la aprobación del techo de gasto y ha dicho que sólo estará tranquilo cuando se haya celebrado la votación.

"Lo que sí digo es que he trabajado este asunto, que me he implicado personalmente a lo largo de estos últimos días y, sinceramente, sería muy positivo para España que se aprobara el techo de gasto, los objetivos de estabilidad y un nuevo presupuesto", ha añadido.

A su juicio, supondría un mensaje de estabilidad para que la economía pueda seguir por la senda del crecimiento y la creación de empleo.

No ha comentado si habló de este asunto el jueves pasado con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, en la reunión que ambos mantuvieron en el Palacio de la Moncloa, pero sí ha considerado que fue un encuentro positivo para intentar entenderse, al menos, en asuntos de Estado.

"El presidente del Gobierno y el líder de la oposición deben tener una relación educada, correcta y normal", ha añadido Rajoy.