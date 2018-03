Rajoy asegura que el próximo ministro de Economía aún no sabe que va a serlo

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que la persona que ha elegido para que ocupe el Ministerio de Economía en sustitución de Luis de Guindos desconoce todavía su nombramiento.

En una entrevista en Telecinco, Rajoy ha confirmado que se anunciará la semana que viene y ha insistido en que no habrá más cambios, porque sólo han pasado un año y cuatro meses desde la formación del actual del Gobierno y no ve razones ni cree que ningún ministro haya hecho "algo" por lo que no deba de seguir al frente de su responsabilidad.

"Habrá que nombrarlo", ha bromeado cuando se le ha preguntado por este asunto, y ha recordado que "tendrá que ser el que diga el presidente del Gobierno".

También ha ironizado al señalar que "hay dos posibilidades", que el elegido esté o que no esté en el Ejecutivo, y ha advertido de que "en ningún sitio está dicho" que vaya a nombrar a alguien que ocupe actualmente una cartera ministerial.

Y ha asegurado en cualquier caso que la persona elegida aún no lo sabe. "De eso tenga la total certeza, no puedo ser más claro", ha apostillado.

Rajoy, que ante las preguntas de Ana Rosa Quintana se ha referido al futuro ministro como "él", al señalar que "él no lo sabe", después ha advertido de que no hay que sacar conclusiones tan rápidamente y entender por eso que se trata de un hombre.

En cualquier caso, el presidente del Gobierno ha insistido en celebrar el nombramiento de Luis de Guindos como vicepresidente del BCE.

Un nombramiento que, ha recalcado, "revela la confianza" en las decisiones económicas que se han adoptado en España en sus años de Gobierno, porque cuando llegó a La Moncloa, al país no se le daba en Europa ni un puesto así "ni uno más bajo".

"Algo han cambiado las cosas, aunque haya quienes no quieran votar a un español", ha añadido Rajoy en un claro reproche a los parlamentarios españoles de otros partidos que rechazaron el nombramiento de Guindos.