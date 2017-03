Rajoy dice que la desigualdad entre hombres y mujeres "no es un problema de leyes"

Para Mariano Rajoy la desigualdad entre hombres y mujeres "no es un problema de leyes". Así lo ha asegurado en la sesión de control al Gobierno en la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en respuesta a la pregunta sobre ese asunto que le ha formulado el portavoz de ERC, Joan Tardà. "Queda mucho por hacer, pero creo que damos pasos en la buena dirección", ha resumido el presidente.

"Las leyes en España son buenas. Nuestro problema no es de leyes. Tenemos que eliminar las barreras de hecho", ha sido la respuesta de Rajoy, que ha enumerado una serie de cifras que, a su juicio, demuestran que la situación de las mujeres en España ha mejorado en los últimos años. El presidente ha repetido dos veces que este 8 de marzo es en el que más mujeres hay trabajando. También ha asegurado que el paro femenino está disminuyendo mientras hace unos años aumentaba.

"Estamos haciendo las cosas mejor el conjunto de la sociedad. No usemos cualquier día o cualquier oportunidad para criticar al Gobierno", ha pedido Rajoy, que no ha dicho ni una palabra sobre los datos que le ha reprochado el diputado de ERC, como que España es el segundo Estado con mayor índice de paro femenino, que siete de cada diez mujeres pensionistas viven en el umbral de la pobreza, o que las mujeres transexuales tienen mayor riesgo de exclusión social y laboral cuando no acoso, según ha dicho Tardà.

Rajoy tampoco ha dicho nada sobre la propuesta del diputado catalán de que los permisos de maternidad y paternidad se igualen y sean obligatorios e intransferibles. Rajoy ha dejado claro que para el Gobierno "el problema fundamental no es de leyes".