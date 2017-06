Rajoy dice estar dispuesto a hablar con Sánchez cuando "desee" porque tienen que hacer un esfuerzo para entenderse

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy ha asegurado este viernes que está dispuesto a sentarse a hablar con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, cuando así "lo desee" porque, según ha dicho, tienen que hacer "un esfuerzo" para entenderse y él lo va a hacer. Además, ha indicado que no tiene "ninguna duda" de que el PSOE le apoya en la defensa de la unidad de España y la soberanía nacional ante el desafío secesionista catalán.

"No he hablado (con Sánchez) pero estoy dispuesto a hablar cuando él lo desee", ha manifestado Rajoy en una rueda de prensa en Bruselas tras el Consejo Europeo. El PSOE celebró el pasado fin de semana su 39 congreso federal, en el que Sánchez presentó su proyecto y su nuevo proyecto político.

Preguntado entonces si va a dejar que Sánchez tome la iniciativa -el secretario general del PSOE sí contactó esta semana con Pablo Iglesias y Albert Rivera para fijar un encuentro--, el jefe del Ejecutivo no ha querido entrar en detalles alegando que eso "no contribuye a nada". "Tendré una reunión cuando quiera el señor Sánchez y además creo que es bueno que la tengamos", ha apostillado.

"TENEMOS QUE HACER UN ESFUERZO PARA ENTENDERNOS"

En este sentido, el presidente del Gobierno ha señalado que tanto en el tema catalán como en otros temas tienen que hacer un esfuerzo para entenderse porque "hay cuestiones de Estado que están ahí". "Tenga la total y absoluta certeza de que yo lo voy a hacer", ha aseverado.

De la misma manera, el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha emplazado este viernes a Pedro Sánchez a sentarse a hablar con el jefe del Ejecutivo cuando él quiera, ya que, según ha resaltado, el diálogo es "absolutamente capital" en esta legislatura.

"Desde el Gobierno no solamente estamos dispuestos, sino que estamos dispuestos cuando el señor Sánchez quiera. Cuando el señor Sánchez quiera, el presidente del Gobierno está dispuesto a hablar y dialogar de todos estos temas con él", ha manifestado Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, dejando así en manos del líder socialista el primer paso para un encuentro.

CRITICA LA ESPAÑA "PLURINACIONAL"

Rajoy ha dado por sentado que el PSOE le apoyará ante el desafío independentista, como le trasladó el propio Sánchez personalmente en una charla telefónica el pasado 29 de mayo. "Y no tengo ninguna duda de que Pedro Sánchez apoyará la defensa de la unidad de España y la soberanía nacional. No me puede pasar por la cabeza que pueda hacer una cosa contraria", ha manifestado.

Eso sí, el presidente del Gobierno ha criticado la España plurinacional que salió del 39 congreso federal y ha defendido la Carta Magna que se aprobó en 1978, que habla de nacionalidades y regiones, pidiendo no dar "vueltas" a este asunto. "No estoy a favor del término plurinacionalidad y habría qué explicar en qué consiste", ha dicho.

Rajoy ha explicado que es el pueblo español el que decida lo que quiere que sea su país, algo que figura en la Constitución española y "en todas las Constituciones escritas del mundo", en las que "no existe el derecho de autodeterminación" salvo en tres: "la Unión Soviética, la antigua Yugoslavia y la de Etiopía".

Por todo ello, el jefe del Ejecutivo ha pedido al PSOE que se aclare. "Conviene ser claro y que se le entiendan a uno bien las cosas", ha enfatizado, para reiterar que a los ciudadanos de un país les corresponde decidir sobre su propio país y no solo a los de una comunidad autónoma "en solitario".