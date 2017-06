Rajoy reclama más integración de la UE tras los comicios favorables a los europeístas

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, reclamó hoy que la UE avance de forma decidida en su proceso de integración, después de que los resultados de los últimos comicios en países comunitarios hayan aportado "estabilidad" por el triunfo de los "europeístas" sobre los "extremistas y populistas".

Rajoy participó en la primera jornada del Consejo Europeo en Bruselas y fue en declaraciones a los periodistas antes de asistir a una reunión previa del Partido Popular Europeo donde avanzó el mensaje que trasladó posteriormente al resto de líderes de la UE.

Un mensaje que pasa por poner en valor el buen momento que cree que atraviesa la Unión Europea, tanto desde el punto de vista político como económico.

Políticamente, opina que se han dejado atrás las dudas que existían hace sólo unos meses y a ello considera que ha contribuido el resultado de las elecciones en algunos países, en referencia a Francia y Holanda.

En Francia fue Emmanuel Macron quien se impuso para la presidencia frente a las tesis poco favorables a la UE de la líder del ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen, mientras que en Holanda, donde aún no ha sido posible formar nuevo gobierno, el liberal Mark Rutte superó en los comicios generales al ultraderechista Geert Wilders.

Para Rajoy, las últimas elecciones en países de la UE han supuesto una victoria de "los partidos europeístas, moderados y partidarios de políticas sensatas y razonables y una derrota de los extremistas y populistas".

Esa circunstancia, a su juicio, aporta estabilidad a la Unión Europea.

De la misma forma, la cumbre que hoy comenzó en Bruselas cree que se celebra en un buen momento económico para la UE porque todos los países van a tener crecimiento en los dos o tres próximos años

Una apreciación tras la que aprovechó para subrayar que España prevé crecer prácticamente el doble que el conjunto de países de la UE, tras superar una "crisis terrible" de la que reconoce que aún hay "secuelas".

En su análisis económico se detuvo en el respaldo al libre comercio, por el progreso y beneficio que cree que conlleva para los ciudadanos.

De ahí que defendiera la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá que está pendiente de ratificación por los parlamentos de los países comunitarios y ante el que el PSOE ha rectificado su posición inicial de apoyo.

Rajoy consideró que no hay ninguna razón para que los socialistas no apoyen ese tratado, dijo que esa actitud es un error y confió en que, al menos, se abstuvieran en la votación de este texto en el Congreso.

Poco después de estas declaraciones, el PSOE informó de que el líder socialista, Pedro Sánchez, trasladó al comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, con quien se reunió en Madrid, que finalmente su grupo se abstendrá en esa votación.

En cualquier caso, para Rajoy es una "mala noticia" que el PSOE no lo apoye e incidió en el error que supone no respaldar un tratado de libre comercio con Canadá cuando se trata de un país con unos estándares de respeto a la libertad, derechos humanos, progreso económico y bienestar social muy similares a los de Europa.

"Si no aprobamos el Tratado de Libre Comercio con Canadá, no sé qué tratado de libre comercio vamos a aprobar", planteó, antes de recalcar que no se trata de un asunto del Gobierno o del Partido Popular, sino que es "un tema de España y de la Unión Europea en su conjunto, de gobiernos, oposiciones y de todos los partidos".

El buen momento político y económico de la UE cree Rajoy que debe facilitar los pasos para avanzar en múltiples ámbitos de la integración europea, entre ellos el relativo a la política de seguridad y defensa, y, en ese contexto, la lucha contra el terrorismo.

"La gente quiere seguridad y tiene razón al demandarla porque el terrorismo está golpeando en algunos países europeos con mucha dureza en los últimos tiempos", señaló antes de defender un aumento de la colaboración de todos los socios comunitarios.

De la misma forma, abogó por una defensa estructurada europea que asume que llevará su tiempo, pero que ve necesaria.

Y apostó igualmente por seguir avanzando en el mercado único digital porque, en su opinión, "ahí está el progreso" y puede generar muchos puestos de trabajo, así como en el mercado único energético y, especialmente, en las interconexiones, un asunto prioritario para España.

El presidente del Gobierno se refirió también a la lucha contra el cambio climático para ratificar el compromiso de España y de la UE con el acuerdo de París de 2015 porque, resaltó, es "positivo y necesario" para la humanidad.