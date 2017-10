Rajoy hace una última llamada a la sensatez de Puigdemont antes de aplicar el 155

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho hoy una última llamada a la "sensatez" del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que antes de las 10:00 horas de mañana responda que no ha declarado la independencia de Cataluña y evitar así la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

A la espera de esa respuesta, el Ejecutivo ultima las medidas y los plazos para ponerlas en marcha tanto con el PSOE como con Ciudadanos, y apunta que Puigdemont podría evitarlas si, por ejemplo, convocara elecciones anticipadas sin que hubiera una declaración de independencia de por medio.

Ha sido en la sesión de control al Gobierno del pleno del Congreso donde Rajoy ha instado al presidente de la Generalitat a que, ante la respuesta que tiene que dar, actúe con "sensatez, equilibrio" y pensando en el interés general.

Lo ha hecho en respuesta a una pregunta del diputado del PDeCAT Jordi Xuclá, quien ha advertido de que la aplicación del 155 no resolvería el problema, sería "un grave error" y el "fracaso de la política y el diálogo", y su aplicación efectiva es "más que dudosa y difícil".

Rajoy ha pedido a Xuclá que en su partido hagan un esfuerzo para convencer al presidente de la Generalitat de que no cree más problemas de los que ya ha creado porque, "si no -ha dicho-, va a obligar al Gobierno a tomar decisiones que sería mejor no hacerlas nunca".

Cree que es fácil la respuesta que tiene que dar Puigdemont a si ha declarado o no la independencia y ha resaltado que, si lo ha hecho, el Gobierno está obligado por la Constitución a actuar.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en respuesta a otra pregunta del líder de Ciudadanos, Albert Rivera (quien se reunirá esta tarde en Moncloa con Rajoy) ha asegurado que el Ejecutivo consultaría a PSOE y Ciudadanos antes de aplicar el 155 porque quiere contar con un amplio respaldo en el Congreso además de la mayoría absoluta que necesita en el Senado

Lo que no ha hecho la vicepresidenta, como tampoco Rajoy, es desvelar las propuestas y plazos para la puesta en marcha del 155, algo que ha pedido Rivera pero quien, en todo caso, apoyará al Gobierno "haga lo que haga" en defensa de la Constitución.

Sáenz de Santamaría ha insistido en que si hay que recurrir al 155, el responsable será el presidente de la Generalitat, y que el objetivo es la recuperación del autogobierno y la vuelta a la legalidad en beneficio de los catalanes.

En respuesta a otra pregunta del portavoz de ERC, Joan Tardá, Sáenz de Santamaría ha rechazado que los independentistas puedan dar al Ejecutivo "lecciones de democracia" al hablar de "presos políticos" cuando impiden la labor de la oposición en el Parlamento de Cataluña mientras ellos sí pueden hacer su labor en el Congreso.

Los independentistas consideran que se puede dar ese calificativo a los presidentes de la ANC y de Ómnium Cultural, y hoy la presidenta del Congreso, Ana Pastor, se ha visto obligada a llamar al orden hasta en dos ocasiones a los diputados nacionalistas y de Unidos Podemos al mostrar en el hemiciclo carteles pidiendo su libertad.

Tardá ha pedido a la vicepresidenta que el Gobierno "pare las máquinas" y abra una negociación "bilateral" con la Generalitat, pero Sáenz de Santamaría le ha recordado que España cuenta con un Parlamento democrático en el que su partido puede debatir con el Ejecutivo y con el resto de fuerzas políticas.

Durante la jornada se han sucedido declaraciones de diversos diputados en torno a la posibilidad de que Puigdemont pudiera convocar elecciones anticipadas.

Fuentes del Gobierno han apuntado que esa vía podría evitar la aplicación del artículo 155 siempre que no hiciera a la vez una declaración unilateral de independencia.

Sin embargo, los partidos políticos del Congreso no trabajan con la hipótesis de que esa convocatoria electoral.

"No es momento de especulaciones e hipótesis", ha recalcado la portavoz del PSOE, Margarita Robles, que ha llamado a la responsabilidad de Puigdemont para que dé una respuesta que permita que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no ponga en marcha el 155.

Para Albert Rivera el escenario ideal sería que Puigdemont convocara elecciones autonómicas, pero, si no lo hace, insiste en la necesidad de activar el precepto constitucional para que sea el Gobierno el que las convoque.

El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, ha señalado que el único escenario que le gustaría que se produjese es que el Gobierno y el PSOE atendiesen a la oferta de diálogo planteada por la Generalitat.

Pablo Iglesias, líder de Podemos, se ha limitado a puntualizar que no le corresponde decidir sobre el escenario de unas elecciones anticipadas y que, si se convocan, su partido participará "con voluntad de ganar".