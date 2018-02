Rajoy avisa del peligro de que Cs carezca de ideas claras y principios firmes

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha alertado hoy del peligro que supone que Ciudadanos sea un partido que carece de "ideas claras" y que se caracterice por "la revisión permanente de sus principios".

En la clausura de la convención organizada por el PP en Córdoba en defensa de la prisión permanente revisable, Rajoy ha dirigido una sucesión de reproches a Ciudadanos por su actitud ante diversos asuntos, entre ellos el debate de esa figura del Código Penal, y ha reivindicado al PP como "el partido original del centro-derecha español".

Rajoy ha recordado que el partido de Albert Rivera firmó con el PSOE en febrero de 2016 un pacto que incluía la derogación inmediata de la prisión permanente revisable, pero ocho meses después, en el pleno del Congreso se abstuvieron.

"Votaron ni sí ni no a lo que calificaban de cadena perpetua inhumana, y no nos sorprende de un partido que se caracteriza por la revisión permanente de sus principios", ha señalado.

Y ha continuado sus reproches: "En el otoño pasado seguían en el ni sí, ni no, en el no saben o no contestan, pero esta vez su abstención tuvo consecuencias porque con su pasividad contribuyeron a que hoy se esté tramitando en el Congreso una ley para derogar esta pena".

"Ni tienen las ideas claras, ni los principios muy firmes, y no tener esas cosas claras o asentadas puede tener consecuencias peligrosas para los españoles", ha advertido.

También en referencia a Ciudadanos ha subrayado que el PP es el partido de las oportunidades, no del "oportunismo", y ha criticado que algunos digan ahora que todo lo que se ha hecho en Cataluña para que se cumpla la ley ha sido gracias a ellos.

"Habrá que darles las gracias. Que lo digan, porque aquí también revisan permanentemente su posición", ha añadido.