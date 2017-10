Rajoy, preguntado por la Gürtel: "La Inquisición vuelve con fuerza"

A Mariano Rajoy no le gusta que le pregunten por la trama Gürtel por la que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido la condena del PP y de numerosos exdirigentes de su partido. "La única conclusión es que la Inquisición vuelve con fuerza", le ha respondido a Pablo Iglesias en la sesión de control al Gobierno.

El presidente del Gobierno ha restado importancia al escrito del fiscal del caso Gürtel que se juzga en la Audiencia Nacional al recordar que es un caso que ocurrió hace catorce años en dos ayuntamientos de la región de Madrid "en las que pudieron hacerse donaciones para campañas electorales". Rajoy ha señalado, además, que el PP "no está acusado" sino que aparece como responsable a titulo lucrativo: "Para eso hace falta no tener conocimiento del delito", ha argumentado.

"Nobody expects the Spanish Inquisition", le ha contestado Iglesias tras su primera intervención en referencia a los Monty Phyton. El líder de Unidos Podemos ha pedido al presidente que "vuelva a la legalidad" –el discursoque repiten PP y PSOE a los independentistas–. "Va a ser difícil que dialoguemos en esta Cámara. No se puede dialogar con quien esta fuera de la Constitución", ha ironizado Iglesias.

"¿Va a volver a la legalidad? Contésteme con claridad: sí o no", ha dicho Iglesias parafraseando el requerimiento que el Gobierno envío a Carles Puigdemont previo a la activación del artículo 155 si no renuncia a la independencia de Catalunya.

"Es bueno no repetir la historia, no vaya a ser que acaben ustedes como su compañero Ignacio González, en la cárcel", ha terminado el secretario general de Podemos, que ha hecho esa recomendación al presidente y al vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, después de que advirtiera al presidente catalán de que podía acabar detenido como Lluís Companys. Iglesias ha pedido al PP que vuelva a la legalidad, pida perdón españoles, devuelva el "dinero robado" y cambie de sede "para que no tengan una que se ha financiado con dinero negro".

Rajoy ha afeado a Iglesias que use ahora los argumentos de la Fiscalía cuando "la pone de vuelta y media" cuando no le gustan sus resoluciones. El presidente no ha dudado en airear la pregunta financiación de Podemos procedente de Irán y Venezuela, que nunca ha sido probada en sede judicial.